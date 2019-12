Mindenki Karácsonya ünnepséget tartottak

Szűknek bizonyult Varsád művelődési házának nagyterme a hétfőn tartott Mindenki Karácsonya ünnepségen, tájékoztatott Andrási Zoltánné polgármester.

Az eseményen a Varsádért Ifjúsági Klub táncosai mutatták be ünnepi műsorukat, amely sokakat vonzott, végül telt házat hozott. Az ünnepi hangulat megteremtéséből az óvodások és iskolások egyaránt kivették a részüket. Tánccal, énekkel, verssel segítették az ünnepre hangolódást. A gyerekeket Sőre-Lovász Gabriella, a varsádi könyvtár vezetője, tánccsoport-vezető készítette fel.

Mint arról a polgármester tájékoztatott, az eseményen a jelenlévők megcsodálhatták a varsádi címer, a könyvtár és a tájház mézeskalácsból készített kicsinyített mását is. Az alkotásokat Klein Jánosné, Botosné Kovács Zsuzsanna és Balázs Antalné készítették. A mézeskalácsokat a műsor után a szereplő gyerekek és vendégek meg is kóstolhatták. Az ünnepi esemény végén a szereplőket meglepetés is várta, miután a Varsádért Ifjúsági Klub karácsonyi csomaggal ajándékozta meg őket, ezzel is megköszönve egész éves aktív munkájukat.

A tájékoztatásban még szerepel, hogy a varsádi önkormányzat, a szociális rendelete alapján, karácsonyi csomagokat osztott szét a lakosság körében. Összesen hetvenegy fiatal és ötvenkilenc 65 év feletti lakos ünnepi készülődéséhez járultak hozzá.

– Bár az időjárás megenyhült a karácsonyi időszakra, azért a rászoruló családok számára még ünnepeket előtt házhoz szállítottuk a szociális tűzifát – mondta Andrási Zoltánné polgármester.

Borítókép: A gyerekek láthatóan jól érezték magukat a meghitt varsádi ünnepségen