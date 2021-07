Mindenki ott volt az Újraegyesítő napon

Református családi napot tartottak Dunaszentgyörgyön, melyen a gyerekek, a felnőttek és az idősebb generáció is egyaránt megtalálta a neki megfelelő programot.

Újraegyesítő napnak nevezték el a református családi napot, hiszen a járvány óta ez volt az első családi nap, melyet megrendeztek a településen. A családi napon minden korosztálynak kedveskedtek programokkal. Ahogy elmondták, a kicsi gyerektől kezdve a nagymamáig, nagypapáig mindenki ott volt.

A családi nap elején felnőtt gyülekezetnek szóló rövid igehirdetést tartott Rácz József esperes. Ezután a kerthelyiségben, a gyülekezeti ház udvarán a Napraforgó játszóház biztosította a gyerekeknek a játékokat. Az utazó játszóház Budapestről érkezett, többször vendégeskedtek már Dunaszentgyörgyön. A gyerekek légváraztak, bemutatókat szerveztek számukra, volt élő csocsó, majd később a kisebbeknek is tartottak igehirdetést a templomban.

A Tolnai Református Egyházmegye missziós munkatársa, Marco de Leeuw van Weenen is tartott gondolatébresztő előadást „Összeférhetőek vagyunk-e még?” címmel. Az felszólaláshoz hozzá is szólhattak. Az uzsonna után szabad program következett, majd a családi nap végére még egy vetélkedőt is szerveztek, ahol a gyerekek és a szülők is versenyezhettek. De számtalan program megemlíthető, többek között virágfajtákat is tippelhettek, énekelhettek, bort kóstolhattak, ügyességi játékokon is részt vehettek.

Az egyik legkedveltebb játéknak azt emelték ki, amikor a legkisebb gyermek felolvasott egy receptet, melyet elmondott az anyukának, aki tovább adta a nagymamának, majd vissza kellett mondania az eredetit.

Összességében úgy nyilatkoztak a programról, hogy nagyon jól összeállították a családi napot, mindenki elégedett volt. A rendezvényt egyházi támogatásból valósították meg.

Borítóképünkön: a kicsiknek is tartottak igehirdetést a templomban, énekeltek, sokat játszottak, élvezték az egész napos programot