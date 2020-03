Mindent megtesznek a hatékony védekezésért

Közös sajtótájékoztatót tartott ma délután Ács Rezső polgármester és dr. Németh Csaba, a megyei kórház főigazgató főorvosa a koronavírus-járványról.

Ács Rezső polgármester elmondta, szeretné megnyugtatni a szekszárdiakat, hogy a város vezetése mindent elkövet azért, hogy zökkenőmentes legyen a helyiek élete még ebben a helyzetben is. Koronavírussal fertőzött ember Tolnában jelenleg nincs. Az operatív tanács a múlt héten ülésezett először a megyében, az e heti második ülésen abban egyeztek meg a tagok, hogy akkor ülnek össze legközelebb, ha teendőjük lesz. A cégeket, intézményeket arra kérték, hogy fertőtlenítő eszközöket, kézmosókat helyezzenek ki a dolgozók részére. Az óvodákban, iskolákban is megtörtént ez.

Dr. Németh Csaba hozzátette, a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakmai útmutatásai szerint járnak el, két területre az eddiginél nagyobb figyelmet szentelnek. Az egyik, hogy a kórház munkatársai oktatáson vesznek részt, hogy elsajátítsák, mi a teendő, ha ilyen fertőzött beteggel találkoznak. A másik terület pedig, hogy a kórházban megfelelő mennyiségű védőfelszerelés, illetve takarítóeszköz, tisztító- és fertőtlenítőszer álljon rendelkezésre. A főigazgató elmondta, szeretné megnyugtatni a szekszárdiakat, hogy minden információt időben eljuttatnak a lakossághoz.

Az operatív tanács egyhangúan döntött arról is, hogy Szekszárdon a március 15-i ünnepségeket szabadtéren megtartják, ha mégis esne ezen a napon az eső, akkor zárt helyen nem tartanak megemlékezést.

Dr. Németh Csaba újságírói kérdésre válaszolva elmondta, jelenleg is látogatási tilalom van a megyei kórházban az influenzajárvány miatt, de a tilalmat a koronavírus-járvány miatt amúgy is meghosszabbították volna. Ha ilyen jellegű gyanúval beteget kellene ellátni a megyében, akkor van arra lehetőség, hogy amíg a tesztek alapján – ezt a fővárosban végzik – a betegről ki nem derül, hogy megfertőződött-e, addig izolálni tudják kétágyas, fürdőszobás szobákban, a fertőzött osztályhoz tartozó 18 ágyas részlegben. A koronavírusos beteg egyébként ezt követően a budapesti Szent László kórházba kerülne. Ács Rezső polgármester hozzátette, hétfőtől látogatási tilalmat rendeltek el a szekszárdi bentlakásos idősek otthonában is.

Koronavírus-járvány megelőzését szolgáló sajtótájékoztatót tartottak Pakson is. Szabó Péter, a város polgármestere, valamint Szántó Zoltán alpolgármester elmondta: bár Tolna megye a legkevésbé veszélyeztetett megyékhez tartozik a járványt illetően, azért a prevenció itt is nagyon fontos. A város vezetése ezért úgy döntött, hogy elmaradnak a március 15-éhez kapcsolódó rendezvények. Az ilyenkor szokásos Tisztes Polgár kitüntető címet a Város Napján, május 16-án adják át idén. Az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesületének rendezvénye is elmarad a Városháza előtt.

Borítókép: dr. Németh Csaba, a megyei kórház főigazgató főorvosa (balra) és Ács Rezső, Szekszárd polgármestere tartottak sajtótájékoztatót a Városházán