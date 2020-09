Mindent megtesznek a lakosság védelmében

Ideiglenesen bezárt a Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár, miután az egyik dolgozó kapcsolatba került egy koronavírus-fertőzés gyanús emberrel. Megelőzésképpen az intézmény tizenkét dolgozóját tesztelik a következő napokban. Minderről sajtótájékoztatón számolt be Szabó Péter polgármester és dr. Bodnár Imre, a Paksi Gyógyászati Központ főigazgatója. – A hatóság nem kötelezte karanténra a könyvtári dolgozókat, csak elővigyázatosságból csináltatjuk meg a teszteket és zártuk be átmenetileg a könyvtárat – mondta a Pasksihirnok.hu-nak a városvezető.

Ahogy arról már beszámoltunk, két önkormányzati fenntartású intézményben szintén teszteket végeznek. Az Életfa Idősek Otthonának dolgozói közül 147 ember esetében lett negatív az eredmény, míg az egyetlen pozitív munkavállaló korábban szabadságon volt, amikor kiderült az eredmény, nem lépett kapcsolatba az otthon lakóival. A Paksi Gyógyászati Központ dolgozói közül százhatvannak lett negatív a tesztje, húsz embernek még várják megerősített negatív eredményét.

Dr. Bodnár Imre arról beszélt, hogy nehézkes most a betegellátás és sok feszültséget kelthet a hosszas várakozás, ezért kérik a lakosság együttműködését. A főigazgató azt hangsúlyozta, nincs ok a pánikra, mindent megtesznek a lakosság egészségének védelméért. – Bármilyen gyanú esetén, azonnal cselekszünk. Az óvintézkedésekkel az önkormányzati intézmények dolgozói mellett a lakosságot is védeni szeretnénk – tette hozzá Szabó Péter.