Mindig lesz helye a tolnaiak szívében

Szívünkben mindig megmarad neki a hely – mondta Appelshoffer Ágnes, Tolna polgármestere a napokban elhunyt Pirgi József alpolgármesterről, akit az önkormányzat saját halottjának tekint.

Öt éven belül másodszor fordult elő Tolnán, hogy magas rangú önkormányzati vezető váratlanul életét veszíti. 2014 tavaszán dr. Sümegi Zoltán polgármester kerékpározás után hazatérve lett rosszul, és hunyt el. Idén október 28-án Pirgi József társadalmi megbízatású alpolgármester szenvedett súlyos kerékpárbalesetet, és rá két hétre a kórházban belehalt sérüléseibe.

A tolnai képviselő-testület a haláleset után rendkívüli ülést tartott, ahol a képviselők egyhangú határozata alapján Pirgi Józsefet az önkormányzat saját halottjának tekinti. Appelshoffer Ágnes polgármester az ülésen azt mondta, hogy ezzel a gesztussal is szeretnék elismerni Pirgi József pedagógusi és közéleti tevékenységét. „Dodó” – ahogy mindenki szólította helyben – tizennyolc évig volt a tolnai gimnázium igazgatója, húsz éve volt a képviselő-testület tagja. A helyi futballklub elnöki tisztét is ellátta egy ideig. Egyetemi éveit leszámítva mindvégig Tolnán élt, szinte mindenki ismerte a városban, és sokan mondhatták barátjuknak. A polgármester kitért arra is, hogy Pirgi József – aki idén karácsonykor ünnepelte volna hetvenedik születésnapját – kiváló fizikai és szellemi állapotnak örvendett, így biztosra vehető, hogy a baleset egy hirtelen rosszullét miatt következett be.

A polgármester szerint az alpolgármester nagy űrt hagyott maga után a helyi közéletben. A székét be lehet majd tölteni, de a helyét nem.

November 23-án, 11 órakor, a tolnai temetőben helyezik végső nyugalomra.

Új képviselőt kell választani

Mivel még majdnem egy év van hátra a jövő évi önkormányzati választásokig, Pirgi József megüresedett helyére új képviselőt kell választani a körzetben. Ezerné dr. Huber Éva, Tolna jegyzője elmondta, hogy a törvény alapján 120 napon belül kell betölteni a képviselői helyet. A helyi választási bizottság a későbbiekben várhatóan február–márciusi időpontra tűzi majd ki a voksolás időpontját. Mivel a szervezeti és működési szabályzat szerint Tolnán egy főállású és egy társadalmi megbízatású alpolgármester tevékenykedik, így Pirgi József társadalmi megbízatású alpolgármesteri posztját minél előbb be kell tölteni. Erről várhatóan a decemberi képviselő-testületi ülésen döntenek.