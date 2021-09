Mindig szeretett volna segíteni másokon

Kiskora óta rendőr szeretett volna lenni Farkas Piroska Karolina törzszászlós, akit Az év tevékenység-irányítási központ ügyeletese 2020-ban elnevezésű díjban és jutalomban részesítettek.

Ezt ne hagyja ki! Semmitmondó hatásvizsgálat alapján döntöttek Karácsonyék

A rendőrnő elmondta, hogy azért vonzotta ez a pálya, mert mindig is szeretett volna segíteni másokon. Hivatásosként a Paksi Rendőrkapitányságon kezdte 2007 nyarán járőrként, majd járőrvezető volt a Közlekedésrendészeti Osztályon, aztán került az ügyeletre. Amikor megalakult a Tevékenység-irányítási Központ, azóta bejár Szekszárdra Bikácsról, bár marasztalták Pakson. Nem éppen szokványos a munkaidő-beosztásuk, két nappalos szolgálat után egy éjszaka következik, utána jön csak egy kis pihenő, aztán minden kezdődik elölről.

Természetesen nem csak a rendőrségre tartozó ügyekben hívják őket, ilyenkor is tudni kell, hova fordulhat a problémájával a telefonáló. Igaz, azóta kevesebb az ilyen hívás, amióta létrejött az e tekintetben szűrőként is működő 112-es segélyhívó vonal. Természetesen városi vonalon is érkeznek hívások, amelyeket hozzájuk kapcsolnak.

Akad közlekedési balesetekkel, bűnügyekkel, vagy más általános kérdésekkel kapcsolatos kérdés, probléma. Hozzájuk futnak be a riasztások, például az illegális migrációval kapcsolatban. A házi őrizeteseket is ellenőrzik, ha jelzés érkezik, járőrt küldenek ki, hogy kiderüljön hol van, akinek otthon kellene lennie. A tevékenységi központ ügyeleteseinek saját körzetük van, és már szinte név szerint tudják, hogy a náluk érdeklődőt milyen ügyben, kihez kell küldeni.

Piroska mindent szívesen csinál, ami adódik, és éppen az a legvonzóbb a számára, hogy igen változatos a munkája. Minden nap új kihívásokkal jár, olykor negatívval is. Az egyik például az emberek értetlensége, ha nem tudják vagy nem akarják megérteni a tájékoztatást.

Farkas Piroska Karolina derűs, kiegyensúlyozott, mosolygós személyiség, akit nehéz kihozni a sodrából. Jól érzi magát a munkájában, a közösségben amelyhez tartozik. Két kívánsága van: mindenki legyen egészséges, ő pedig még sokáig dolgozhasson a Tevékenység-irányítási Központban.

Sok köszönetet kapnak az emberektől A legutóbbi emlékezetes esete, amelyről annak idején a Tolnai Népújság is beszámolt, az volt, amikor egy dombóvári férfi bezárkózott a házába és azzal fenyegetőzött, hogy felrobbantja a gázpalackot, azzal együtt a házat és saját magát. Az ügyelet próbálta addig szóval tartani, amíg a járőrök odaérnek. A rendőrök benyomták a bejárati ajtót, behatoltak az épületbe, ahol kiderült, hogy nem is volt nyitva a gázcsap. Vannak persze kötekedő emberek, akiknek semmi sem jó, s olyanok is, akinek egyszerűen nem lehet segíteni, mert ők maguk nem tesznek semmit sorsuk jobbra fordulása érdekében. Sok köszönetet kapnak az állampolgároktól, ha sikerül segíteni, vagy választ kaptak a kérdéseikre. Gyakran érdeklődtek náluk a járvány kapcsán is, mert nem voltak tisztában az egyébként is gyakran változó karanténszabályokkal. Mindez azt is jelenti, hogy az ügyeletesnek lehetőleg tisztában kell lenni az aktuális eseményekkel.

Képünkön: Bizalommal fordulnak az emberek a rendőrséghez – derült ki Farkas Piroska Karolina szavaiból