Mínusz öt fokig bírja a leander

A leander komolyabb károsodás nélkül képes elviselni a gyenge fagyot, ám mínusz öt fok alatt már be kell vinni a teraszról. A túl meleg helyiség azonban nem jó neki, az ideális a plusz kettő és tíz fok közötti hőmérséklet a növénynek, különben könnyen megtámadják a pajzstetvek.

Egy hideg télikert, vagy egy fűtetlen üvegház lenne az optimális a tárolásra. Balkonon, zárt teraszon is lehet teleltetni a növényt. Szabó Károly bátaszéki kertész elmondta, ilyenkor fontos, hogy a növénycserép alatti padló szigetelése jó legyen. A leander ágait össze kell kötni egy vékony kötéllel, hogy spóroljunk a hellyel. A legjobb, ha a cserepet levegőbuborékos fóliával göngyöljük be, vagy egy vastag kókuszmatraccal, a rügyeket és leveleket pedig légáteresztő hálóval takarjuk be. Egy nyílást azonban hagyni kell, mert olykor télen is locsolni kell. A jól becsomagolt cserepet célszerű egy szélvédett falhoz odatolni, olyanhoz, amelyiknek előtetője is van. Ha több dézsás növényt szeretnénk a szabadban teleltetni, a cserepeket egymáshoz szorosan kell összetolni.

Amennyiben bevisszük, például a pincébe, előtte le kell tisztítani a növényt, és elpusztítani a kártevőket.

Helyhiány esetén pedig vissza kell vágni a növény talajközeli hajtásait. Ha van elég hely, akkor tavaszig lehet várni a metszéssel. Hetente egyszer célszerű kiszellőztetni a helyiséget, és ügyelni arra, hogy a földlabdája ne száradjon ki teljesen.

