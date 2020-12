Mit ajándékozzunk – és mit ne – a gyerekeknek?

Az ünnepi időszakra készülve fontos feladatunk az ajándékok beszerzése, sokan már most lázban égünk, hogy a kedves kötelességünket a lehető legsikeresebben teljesíthessük.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A legszebb küldetés a gyerekeknek olyan ajándékot találni, amely csillogó szemű örömöt varázsol az ajándékbontás élményéhez. A könyvvásárláshoz azonnal hasznosítható tippeket kaptunk és adtunk már a gyerekkönyvtár két avatott szakértőjétől.

Ezúttal a játékválasztással kapcsolatban kértünk segítséget a kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde egyik vezető pedagógusától, Holl Tamásnétól. Hiszen ha nem találkozunk napi szinten a gyermek igényeivel, akkor nehéz a választás, nem is beszélve arról, hogy a játékkínálat néha végtelennek tűnő birodalma sem könnyíti meg a már vagy még rutintalan játékvásárlók, mint például a nagyszülők életét.

– Első gondolatom és tanácsom is egyben, hogy én elsősorban inkább a fejlesztőjátékokat és nem a divatjátékokat részesíteném előnyben. Ez fontos szempont a már intézménybe járó legkisebbeknek történő választás során. Azt tapasztalom, sokkal kevesebbet van a gyermekkel a szülő, mint amennyit valójában szeretne. Ezért jó ötlet lehet a család szempontjából is, ha olyan játékot választunk, amihez a szülőre is szükség van.

– A bölcsis korú csöppségnél arra kell törekedni, hogy nagyobb, könnyen megfogható, kevesebb vibráló színű egyszerű elemet tartalmazó játékot válasszunk. Ha baba a kislányoknak, akkor inkább csecsemőnagyságú legyen, ha kirakó, akkor két-három darabból lehessen kirakni. Fiúknak sem rossz választás a babakonyha, hiszen az apaszerepet is meg kell tanulni, és ma már egy apa feladata sem csupán az, hogy elmegy dolgozni. Az építőjáték remek ajándék lehet fiúknak és lányoknak egyaránt, és együtt nőhetnek a gyerekkel. A kicsiknek az egyszerűbb, alapszínekkel festett fakockákat javasolnám, majd csak később, inkább oviskorban a legójátékokat. Hagyjunk teret, és engedjük kibontakozni a gyerekek kreativitását. Ebből a szempontból remek választás például a játék ennivaló és műanyag tányérok, vagy a szobában is felállítható sátor. Ezek a játékok észrevétlen alakulhatnak a szárnyaló fantázia segítségével a játék közben családi vacsorává, házzá, kalózhajóvá – bármivé, amit csak egy gyermek el tud képzelni.

– A plüssjátékokkal kapcsolatban azt gondolom, mint általában a játékok számával is, hogy a kevesebb néha több. Ezért mindenképp érdemes egyeztetni családon belül az ajándékvásárlás előtt – mondta el Holl Tamásné.

Borítóképünk illusztráció