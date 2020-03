Mit tegyen az orvos a fertőzésgyanús esetekkel?

A népegészségügyi hatóság az orvosoknak, háziorvosoknak kiadott egy tájékoztatást arról, hogy milyen módon járjanak el az új koronavírussal kapcsolatos fertőzésgyanús páciensek esetében.

A szakmai útmutatás alapján gyanús esetnek minősülnek azok, akik olyan állapotban vannak, hogy nem igényelnek kórházi ellátást és otthon elkülöníthetőek. Ha ilyen beteg jelentkezik, arra kérik, hogy menjen haza, maradjon otthon, elkülönítve. A háziorvos mintavételi igényt jelent be a hatóságnak, virológiai vizsgálatot kér. A mintát az Országos Mentőszolgálat munkatársai veszik le (orr- és garattörlet), majd arról és az otthoni elkülönítésről értesítik a népegészségügyi hatóságot. A betegnek tájékoztatót adnak arról, mit jelent az elkülönítés. A lakása ajtajára kihelyezik a „Tilos a belépés!” piros feliratot.

A rendőrség ellenőrzi a „házi karantén” szabályainak betartását, azok megszegése helyszíni bírsággal jár.

Ha a levett minta eredménye negatív, 48 óra elteltével a háziorvosnak a második mintavételt is meg kell rendelnie. Ha a minta pozitív, a beteg továbbra is elkülönítve marad. Abban az esetben, ha a második minta is negatív, akkor a beteg nem minősül gyanúsnak, és az elkülönítést feloldják.

A gyanús személy, az első pozitív eredmény megérkezésekor megerősített esetté válik, a hatóság pedig gondoskodik a szoros kontaktok felkutatásáról, akiket hatósági járványügyi megfigyelés alá vonnak. Ha a beteg állapota az otthoni elkülönítés során súlyosbodik, miután a háziorvosát értesíti, beszállítják a kórházba.

A fertőző osztályra kerülnek Ha a beteg új koronavírus-gyanúsnak minősített és kórházban kell elkülöníteni, akkor a háziorvosa megkéri, hogy menjen be egyedül vagy hozzátartozójával a szekszárdi kórház fertőző osztályára. Ugyanekkor értesítik az intézményt is. Ha szükséges, a beteget mentővel vitetik be. Az ellátása a kórházban izoláltan, azaz másoktól elkülönítve történik. Ha a kórházi kezelés alatt az állapota javul annyira, hogy az otthoni elkülönítés feltételei adottá válnak, valamint nem a kockázati csoportba tartozik, akkor hazamehet.

Borítókép: Dr. Bincsó Éva szekszárdi gyermek-háziorvos is felkészült az új eljárási szabályok alkalmazására