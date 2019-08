Modernizálják a szakképzést, digitális tartalmakat is bevetve

Markáns változások várhatók a szakképzésben 2020-tól. A gyakorlati oktatásban is részt vevő vállalkozók véleményét kérdeztük erről. Üdvözlik a korszerűsítést, de a szakemberek itthon tartásához, a minimálbér emelését is szükségesnek érzik.

Lassan érdemes lesz itthon maradniuk a szakmunkásoknak. Főleg az építőiparban nagy a szakemberhiány, egymástól csábítgatják el a vállalkozók a képzett munkaerőt. Egy jó kőműves tarifája már napi húszezer forint. A többiek sem akarnak lemaradni, ebből adódóan – meg az anyag­árak emelkedése miatt – a kivitelezés költségei meredeken emelkednek.

Herner Ádám épületasztalos 1972 óta dolgozik vállalkozóként Bonyhádon. Általában 15 embert foglalkoztat, s a szakképzésben is hosszú időn keresztül részt vett. Szakmája mestere, tőle tanulhat, aki akar, de nincs nagy tolongás. Amikor a 25-30 éve nála dolgozók egyike-másika nyugdíjba megy, nehezen sikerül pótolni. Bár az utóbbi időben azt tapasztalja, hogy szivárognak haza a külföldön munkát vállalók. Nincs már olyan nagy különbség az ottani és az itteni jövedelem között – az utazási és a lakhatási költségek levonása után –, hogy megérje külön élni a családtól. S biztos, hogy egy 20-30 százalékos minimálbér-emelés itthon tartana minden szakmunkást. Persze ezt úgy kellene meglépni – hangsúlyozza –, hogy a munkaadó kisvállalkozó terhei ne növekedjenek!

Vörös László tolnai autószerelő mester is hasonlóképpen vélekedik. Ugyanakkor a szakmai felkészítés módjával és időtartamával roppant elégedetlen. Részt vesz a szakmunkásképzésben és a mesterképzésben is, de csodát nem lehet tenni. Olyan érettségihez kötött szakmáról van szó, mely egy év elteltével bizonyítványt ad úgy, hogy kéthetente van négy nap szakmai gyakorlat. Egyszer kiszámolta: 72 nap alatt kell autószerelőt képezni. Ez szerinte vicc. Miközben olyan fejlődés megy végbe a járműiparban, hogy még a nap mint nap ott dolgozók is alig tudják követni az újdonságokat. Speciális eszközökhöz, eljárásokhoz, hibakód-kiolvasókhoz kellene érteniük a frissen végzett fiataloknak. El is sajátítják az ismereteket idővel, ha a szakmában maradnak, csak – ahogy mesterük mondja – nem az iskola tanítja meg őket, hanem az élet.

Erről már Pálinkásné Szalai Andrea kozmetikusmester beszél. Szekszárdon tanít, 15 éve. Mindig igyekezett a legmodernebb szépítészeti anyagokkal, módszerekkel, eszközökkel és eljárásokkal megismertetni a növendékeit. De amikor a körülmények egésze válik jobbá, azt csak üdvözölni tudja. Szűkítik a szakmák számát, mert nagy volt eddig az elaprózódás. A 280-ból mintegy kétszáz marad a nappali rendszerben. Sok mindent visszavisznek az iskolába, vagyis a gyakorlati oktatás is ott történik, és nem külső műhelyekben. Elindul a digitális tartalomszolgáltatás is azért, hogy a tanulók láthassák, mi is lesz a munkájuk végeredménye, és milyen karrierlehetőségek várnak rájuk. Tanulmányi átlaghoz igazított ösztöndíjrendszert vezetnek be, s aki végez, egy nagyobbacska, pályakezdő összeghez jut. Ez, többek között azt a célt is szolgálja, hogy a korai iskolaelhagyást, ami most tíz százalék körüli, háromszázalékosra csökkentsék. Ugyanakkor a szakoktatókat is továbbképzik azoknál a cégeknél, amelyek szakmunkásokat és technikusokat várnak az iskolától.

A felnőttképzésre is ráfér a reform. Ennek a területnek az egyik legjobb Tolna megyei ismerője Gyurkovits Ferenc. A szekszárdi IPOSZ-elnök 1982 óta vesz részt a szak- és felnőttképzésben. A jövő évi változásoktól azt reméli: megszűnik az, hogy elfuserált szakik kerülnek ki az elfuserált oktatók kezei közül. Pályafutása során jó néhányszor találkozott olyan esettel, hogy némelyek pályázati pénzt nyertek valamilyen tanfolyamra, és „végrehajtották a feladatot”. Végzettséget igazoló papírhoz juttattak arra érdemtelen embereket. Ennek, reméli, egyszer s mindenkorra vége lesz.