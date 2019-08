Most a mellékutak megújításán dolgoznak

A Magyar Falu Program keretében éves szinten, országosan 50 milliárd forint értékben 89 szakaszon, mintegy 250 kilométeren lesznek teljes körű útfelújítási projektek. Mint arról a Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatott, az általuk üzemeltetett országos közúthálózaton elindultak a program első ütemében szereplő beruházások.

A felújítások a következő években is kiemelt prioritással folytatódnak, ugyanis központi, költségvetési forrásokból, a Magyar Falu Program keretében éves szinten 50 milliárd forint értékben zajlik az útfelújítás, amely elsősorban a mellék­utak helyreállítását célozza meg.

Általánosságban elmondható, hogy a szükséges helyeken új alapréteget építenek be a szakemberek, a lokálisan teherbírását vesztett felületeken a rossz burkolatot elbontják és új teherbíró pályaszerkezetet építenek be a kivitelezők. A pályaszerkezet cseréket követően kiegyenlítő réteg beépítésével a meglévő burkolat egyenetlenségeit szüntetik meg, majd erre a felületre új kopóréteget terítenek. Az út menti területeken is elvégzik a szükséges munkákat, például az árkok tisztítását, a vízelvezetést is helyreállítják, új közlekedési táblákat helyeznek ki, és a projekt végén az új kopórétegre természetesen új burkolati jelek is kerülnek.

Tolna megyében három útszakaszt érint a felújítás: Belecskánál a Kölesd-Pincehely összekötő utat, a Szálka-Mőcsény összekötő utat és Kocsolán az állomáshoz vezető utat.