Most is szükség van gyermekfelügyeletre az óvodákban

Március nyolcadikával az óvodákat is bezárták a koronavírus-járvány miatt. Akárcsak tavaly tavasszal, úgy most is elsősorban azok a szülők veszik igénybe a gyermekfelügyeletet a megye óvodáiban, akik nem tudnak távmunkában dolgozni. Így például az egészségügyben, kereskedelemben tevékenykedők. Mivel azonban nem minden épületre, telephelyre van szükség a kicsik megőrzéséhez, a használaton kívüli helyiségeket most is takarítják, fertőtlenítik, és nem utolsósorban csinosítják az óvodák munkatársai.

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodájában jelenleg huszonkét kisgyermekre vigyáznak. Az óvodavezető, Häfner Adél szerint jellemzően azok a szülők veszik igénybe a gyermekfelügyeletet, ahol a munkáltató nem tudja megoldani a távmunkát. Hozzátette, online szülői felületet is működtetnek a pedagógusok, olyan tevékenységeket, tartalmakat, osztanak meg, amelyeket az óvodában dolgoznának fel a gyerekekkel. Szekszárd minden óvodájában van felügyelet, ahol az óvónők feladata most a termek szépítése, rendbe rakása, fejlesztőeszközök készítése. Sebestyén Györgyi, Szekszárd 1. Számú Óvodájának vezetője kiemelte, úgy tűnik, tényleg csak azok élnek a felügyelet lehetőségével, akiknél tényleg indokolt és szükségszerű. A Bölcskei Mesevár Óvodában is mindig tíz fölött van a gyermekek száma. A Zombai Körzeti Óvodában is van lehetőség a felügyeletre, ott összesen öt gyerek veszi igénybe. Ez az egész napot érinti, de általában ebéd után ebből hazavisznek három gyermeket. A Nagydorogi Szivárvány Óvodában is tíz feletti az óvodások száma, mely naponként változik. Hosnyánszki Jánosné intézményvezető elmondta, Nagydorogon két óvoda van, most a székhely épületében vannak, hiszen így tudják megoldani, hogy a másik óvodában a dadusok addig takarítani tudjanak, náluk pedig majd felváltva egyik csoportból a másikba átkerülve megejtik a tavaszi nagytakarítást. Egész napos a felügyelet, de jellemzően a szülők nem veszik igénybe ezt az időkeretet. Tavaly is bevezették azt, hogy az otthon maradt gyerekeknek is küldenek feladatokat. Összeállítást készítenek, ami nem túl hosszú ahhoz, hogy otthon a szülőkkel meg tudják valósítani a gyerekek. Várják vissza a verseket, az énekeket. Egyes településen kiszállítják Bonyhád hat feladatellátási helyén összesen negyven család veszi igénybe a gyermekfelügyeletet. Az atomváros egyetlen óvodája van nyitva, a Paksi Napsugár Óvoda Munkácsy utcai Tagóvodája, ahol a város összes gyermeke közül kilencre vigyáznak. A Bátai Pitypang Óvodában és Bölcsődébe jelenleg tizenkét óvodás jár. A gyerekek kis csoportokban vannak elhelyezve, maximum tíz főig töltik azokat. Azok a gyerekek, akik nem igényelték a felügyeletet, szintén részt vehetnek az étkeztetésben. Egyes településeken kiszállítják az ebédet, míg máshol személyesen kell érte menni, ezt általában minden szülő igénybe veszi.