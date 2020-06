Most lehet gyűjteni az igen hasznos kamillát

Ezekben a napokban lehet gyűjteni az egyik legfontosabb hazai gyógynövény, a vadon előforduló kamilla virágját. Régebben alig volt olyan kert, udvar, főleg vidéken, amely ne lett volna terítve kamillával. A kiváló minőségű, vadon termő magyar kamillavirág hungarikum, külföldön is keresett. Aki nem rest, az most is megteheti, hogy összeszed belőle annyit, amennyi a téli időszakban a család igényeit kiszolgálja. Az elmúlt hetek aszályos időjárása ellenére közepes mennyiségű termésre van kilátás, áll a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közleményében.

A nyers kamillavirágot évente 200-500 tonna közötti mennyiségben gyűjtik hazánkban, jellemzően az Alföld területén, a Tiszántúlon, de megyénkben is, főleg Nagydorog, Paks, Hőgyész környékén.

A gyűjtés, felvásárlás, szárítás komoly szervezettséget igényel a gyűjtők, átvevők részéről, mivel rövid idő alatt hatalmas mennyiségű nyers kamillavirágzat átvételét, feldolgozását kell megoldani. A gyűjtött kamillavirágzat minősége eltér a termesztett változatétól: erős, zamatos, kellemes illatú és kesernyés ízű, nem esik szét, kevésbé porlik a feldolgozás során, és az illóolaját is jobban megtartja.

Termesztőterülete az utóbbi években 300-500 hektár között alakult hazánkban, alapvetően növekvő tendenciát mutat. Termesztésben a kamilla vetése augusztusban történik, növekedését, fejlődését a tavaszi időjárás, főként a csapadék mennyisége markánsan befolyásolja. A ter­mesztett kamilla betakarítása a beltartalom alakulásától függ, fontos a pontos időzítés, amit folyamatos mintázással és laborvizsgálatokkal tudnak meghatározni a termesztők. Az idei év a szakértők szerint jónak mutatkozik, a vízhiány hatására a zöldtömeg bizonyos területeken kisebb lett, de az állományok, egységesek, sűrűek voltak, a növény nem feküdt el, kártevők, kórokozók károsítása nem jelentkezett.

A meghűléses megbetegedések kezelésének kedvelt gyógynövénye a kamilla, mely elsősorban gyulladáscsökkentő hatása miatt hasznos. A kamillavirágból gyógyteát forrázat készítésével nyerhetünk, az edényt lefedve 10-20 percig állni hagyjuk, majd szűrjük.