Most még jobban oda kell figyelni idős szeretteinkre

Karácsonykor és szilveszterkor mindig sokan meglátogatták a messze élő családtagjaikat is. Nem kevesen vannak olyanok, akik a nagy távolság miatt évente csak pár napra találkozhatnak szeretteikkel. Idén azonban a koronavírus miatt sok családban még ezek, az idősek számára különösen fontos találkozások is elmaradtak, sokan külön, magányosan töltötték az ünnepnapokat.

A család legifjabb tagjának a fényképeit nézegeti Marianna, aki idén csak interneten keresztül „találkozhatott” a távolabb élő családtagjaival. Az idős nyugdíjasnak a fővárosban és Pécsen is élnek szerettei, azonban a járvány miatt idén nem látogatják meg egymást.

– Tartok a vírustól, de azt sem szeretném, ha én fertőznék meg valakit. De a hosszú utazás is megviselne már a maszkban, így most csak interneten keresztül üzenünk egymásnak – mondta.

Durucz Péter viselkedéselemző, személyközpontú tanácsadó szerint az élethelyzetünk jelentős megváltozása traumaként hathat ránk. A jelenlegi járványhelyzet, a betegségtől és a haláltól való félelem is ilyen. A mostani helyzet azonban lehetőség arra, hogy társadalmi és egyéni szinten is a modern technológiákat kihasználjuk, kiaknázzuk.

– Talán érdemes belegondolni, hogy most mennyivel előnyösebb a helyzetünk, mint régen. Száz éve nem nézhettünk volna tévét, nem valószínű, hogy telefonon beszélhettünk volna a rokonainkkal, barátainkkal és az is biztos, hogy nem tudtunk 5 perc alatt letölteni egy filmet az otthoni mozizáshoz. – Rengeteg kreatív megoldása lehet ennek a helyzetnek is, ami családonként változik és egyéni – magyarázta a szakember. Hozzátette: van rengeteg társasjáték is amit lehet már interneten keresztül is játszani, sőt kifejezetten olyanok is vannak, amik a mostani helyzetben a legérdekesebbek. Használjuk ki azt a rövid időt, ami még vissza van az iskolai szünetből.

– A közös programok fontosak, még ha ezekhez most nem is tudunk személyesen találkozni. Például kiadhatjuk a családban a gyerekeknek, hogy mindenki csináljon 5 fekvőtámaszt, vagy süssön valamilyen sütit. Az erről készült vicces videókat pedig osszuk meg egymással. Figyeljünk arra, hogy foglalkozzunk egymással, beszélgessünk és kifejezetten törődjünk azokkal, akik egyedül élnek a családból – javasolta a viselkedés­elemző, aki kihangsúlyozta, hogy idős rokonainknak mindenki másnál nehezebb lehet ezt megélni.

– Az időseknek nem csak azért nehéz most, mert rájuk a legveszélyesebb a járvány, hanem mert aki nem „digitális bennszülött” annak sokkal nehezebb a 21. század lehetőségeit is használni. Fontos, hogy legyünk velük türelmesek. Most sokkal nagyobb felelősségünk van ebben és ezért ha szeretnénk őket leültetni egy videóhíváshoz, nyugodtan, figyelmesen magyarázzuk el, mit kell csinálniuk – intett türelemre a szakember, aki szerint sokan kezdtek el idősekkel foglalkozni az elmúlt időszakban.

– Ha tudunk valakiről, hogy a hozzátartozói nem keresik vagy esetleg nem nagyon van neki, megpróbálhatunk mi magunk „Pótunoka” lenni. Fontos az is, hogy az adott biztonságos mozgási és kimozdulási lehetőségekkel éljenek – tette hozzá a tanácsadó.

– Minden ember és minden család más, ezért fontosnak tartom, hogy próbáljunk a mi helyzetünknek megfelelő megoldásokat találni. Ha úgy érezzük, nem tudjuk ezt a feladatot jól megoldani, mindenképpen beszéljük meg a barátainkkal, hozzátartozóinkkal. Különösképpen az érintettel, de nagyon sok lehetőség van pszichológusoktól vagy egyéb segítőktől, például vallásos család esetén a lelkésztől segítséget kérni.

Borítóképen: Szerencsére a technika ma már lehetővé teszi, hogy a nagyszülők számítógép képernyőjén lássák az unokákat