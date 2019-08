Mozgóboltokat ellenőriztek, Tolnában jók a tapasztalatok

A mozgóboltokat is ellen­őrizték az élelmiszer-biztonsági hivatal munkatársai és kedvezőek voltak a tapasztalataik. Tolna megyében ezen a területen az egyik legnagyobb vállalkozás a dombóvári székhelyű Picipó Kft.-é, náluk az üzemben volt egy átfogó ellenőrzés, és mindent rendben találtak. A mozgóboltok ma már számtalan kisebb település lakóinak napi szinten biztosítják az alapvető élelmiszereket.

Lezárult a nyári szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzés első szakasza, amelyben 1,4 millió forint értékben, mintegy hét tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal adatai szerint az előállító és forgalmazó létesítményekben a hűtési lánc fenntartásával kevesebb, a higiéniai feltételekkel és a dolgozók egészségi alkalmasságával, képzettségével viszont több probléma adódott, mint az előző évben. A szakemberek az ellenőrzés első időszakában 2322 létesítményt ellenőriztek, az élelmiszer-kereskedelemben 755 ellenőrzés volt.

Az idén kiemelt figyelmet fordítanak a mozgóboltokra is, amelyekről eddig kedvezőek a tapasztalatok. Megállapították: a járművek felépítményei megfelelő kialakításúak, műszaki, higiéniai állapotuk jó, a polcok kialakítása megfelelő.

Börcsök Izabella, a dombóvári székhelyű Picipó Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, a járműveiket nem ellen­őrizték eddig, de az üzemben jártak a revizorok, szerencsére nem találtak kifogásolható dolgot. Jelenleg három mozgóbolttal járják a megyét, a korábbi öt jármű helyett. Betegség és felmondás miatt két sofőr kiesett a munkából, szerencsére két betanuló máris van, így hamarosan négy mozgóbolt indulhat útra. Sajnos hat kisebb falut le kellett mondani, tette hozzá az ügyvezető.

A Picipó Kft. járműveit szinte mindenhol ismerik a megyében. A mozgóboltok Dombóvárról indulnak minden nap különböző irányba, összesen 52 kisebb települést járnak végig. A cég vezetői az elsők között voltak az országban, akik felismerték, hogy nagy igény van a kis falvakban arra, hogy helybe vigyék az alapvető élelmiszereket. Tolna megyében Mucsfától Mágocsig, Kistormástól Csikóstőttősig, Nagyvejkétől Kalaznóig bejárják a vidéket.

Az ügyvezető elmondta azt is, szinte nincs olyan hónap, amikor egy újabb településről ne jelentkezne a polgármester, hogy ott is megszűnt a bolt, menjenek ki, lássák el élelmiszerrel a helyieket. Ilyen volt legutóbb Murga, ahol főleg idősebbek laknak. A távolsági buszok többsége nem megy be a faluba, amelyik meg a főúton áll meg, az három kilométerre van a településtől, tehát sokat kellene gyalogolni, ami az idősebb embereket megterheli.

Murgán öt éve zárt be a helyi kisbolt, azóta különböző módon próbálják megoldani a napi bevásárlást, mondta Felkl Márton polgármester. Ezen a településen mindössze ötvennyolcan élnek, így nem meglepő, hogy egyetlen vállalkozónak sem érné meg, hogy boltot üzemeltessen, még úgy sem, ha ingyen kapná az épületet. Aki megteheti, bejár autóval bevásárolni valamelyik közeli bevásárlóközpontba, de az önkormányzat sem hagyja magára a helyieket, hiszen a falugondnok igény szerint beviszi a település buszával az embereket Hőgyészre bevásárolni vagy gyógyszert kiváltani.

A mozgóboltok alapvető élelmiszereket, friss pékárut, tésztát, sót, cukrot, lisztet, rizst, tejtermékeket, felvágottat, üdítőt szállítanak zömében. Igyekeznek mindig ugyanabban az időben menni, és az emberek már várják őket. Nyáron kicsit módosulnak a vásárlók igényei, több pékárú, túrórudi, csokis termék fogy, mivel az unokák gyakran a nagyszülőknél nyaralnak vidéken.

Országosan háromezerrel csökkent a boltok száma tavaly a statisztika szerint. A vesztesek a kisboltok és a kistelepülések. Tolna megyében is számtalan kistelepülés érintett, nekik nagy segítséget jelentenek a mozgóboltok. Ahol még vannak kis boltok, ott is panaszkodnak az eladók, hogy kevesebb a vásárlójuk, kevesebb a bevételük. Ráadásul mivel kisebb mennyiségben vásárolnak a szállítóiktól, mint a nagy láncok, nekik drágább a beszerzés. A privátbankár.hu szerint költségesebb a napi működésük is, például drágább egy kiló kenyérre vagy liter tejre vetítve a szállítás. Több megyei településen elmondták azt is, bár nem szabályos, de gyakran rákényszerülnek arra, hogy hitelbe adják a kenyeret, tejet, amíg a segély vagy a nyugdíj meg nem érkezik. Ha pénzhez jut a család, akkor viszont a bevásárlóközpontban intézik a nagyobb bevásárlást. Így nem csoda, ha egyre többen döntenek a bezárás mellett.