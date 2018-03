Ezt játsszák Tolna megye mozijai!

Nem tudod eldönteni, mivel töltsd a délutánjaid? Talán tudunk segíteni! Összeszedtük, hogy mit játszanak a héten a megye mozijai, hátha találsz valamit, ami neked is tetszik.

Több helyen is játsszák

Március 2-4. 16:00 (Bölcske), március 4. 15:00 (Dunaföldvár):

A Pentagon titkai /The Post/

magyarul beszélő, amerikai krimi, 115 perc, 2017, 12+

Szereplők Kay Graham – Meryl Streep /Ráczkevei Anna/

Ben Bradlee – Tom Hanks /Kőszegi Ákos/

Lally Graham – Alison Brie /Csuha Borbála/

1971 júniusában hatalmas botrány rázza meg az Amerikai Egyesült Államokat: a The New York Times részleteket közöl egy szigorúan titkos jelentésből, amelyből nyilvánvalóvá válik, hogy az USA kormánya félrevezette a közvéleményt a vietnámi háborúval kapcsolatban. Miután a kormány leállíttatja az anyagok közzétételét és bíróság elé idézi a napilapot, az iratokat kiszivárogtató katonai elemző, Daniel Ellsberg (Zach Woods) a The Washington Posthoz fordul.

A női laptulajdonosként még kuriózumnak számító, és az elismertségéért küzdő Katherine Graham (Meryl Streep) úgy dönt, hogy vállalja a kockázatot, és kiáll a sajtószabadság mellett. A bátor asszony és az elhivatott főszerkesztő, Ben Bradlee (Tom Hanks) egészen a Legfelsőbb Bíróságig elmennek, hogy a háború értelmetlenségét leleplező „Pentagon-iratok” nyilvánosságra kerülhessenek…

Március 2. 19:00 (Dunaföldvár), március 5-7. 19:30 (Szekszárd):

A szabadság ötven árnyalata /Fifty Shades Freed/

magyarul beszélő, amerikai romantikus dráma, 105 perc, 2018, 18+

Szereplők Christian Grey – Jamie Dornan /Szatory Dávid/

Anastasia Steele – Dakota Johnson /Földes Eszter/

Jamie Dornan és Dakota Johnson visszatérnek Christian Grey és Anastasia Steele szerepében A szabadság ötven árnyalata moziváltozatában, mely az egész világot meghódító sikerkönyv trilógia harmadik része alapján készült. Az első rész filmváltozata 2015-ben, Valentin napon került a mozikba, és világviszonylatban csaknem 950 millió dolláros bevételt hozott.

Az új rész 2018-ban szintén Valentin napon debütált a filmvásznon. A rendező A sötét ötven árnyalatát is jegyző James Foley (Kártyavár), a forgatókönyvet Niall Leonard írta James regénye alapján.

Márius 2. 21:00 (Dunaföldvár), március 2-4. 20:30 (Bölcske)

Vörös veréb /Red Sparrow/

magyarul beszélő, amerikai thriller, 142 perc, 2018, 18+

Szereplők Dominika Egorova – Jennifer Lawrence

Nathaniel Nash – Joel Edgerton

Vanya Egorov – Matthias Schoenaerts

Dominika Jegorováról sok minden elmondható. Odaadó gyermek, aki bármi áron megvédi édesanyját. Prímabalerina, aki testileg és lelkileg is a végsőkig feszítette korlátait. Mestere a csábításnak és a manipulálásnak…

Amikor a karrierje végét jelentő sérülést szenved, bizonytalan és sötét jövő dereng fel Dominika és anyja előtt. Így lesz a lányból könnyű préda a Veréb Iskola, egy titkos hírszerzési szolgálat számára, akik kivételes fiatalokat tanítanak arra, hogy testüket és elméjüket fegyverként használják. Kiállja a szadista kiképzést, és belőle válik a legveszedelmesebb Veréb, akit a program valaha produkált. Dominikának most össze kell egyeztetnie új énjét azzal, aki egykor volt; nemcsak saját, hanem minden kedves ismerősének élete veszélyben forog, köztük egy amerikai CIA-ügynöké, aki minduntalan győzködi: ő az egyetlen ember, akiben a lány megbízhat.

Március 4. 17:00 (Dunaföldvár), március 4. 18:00 (Bölcske):

Testről és Lélekről

magyar játékfilm, 116 perc, 2017, 16+

Szereplők Mária – Borbély Alexandra

Endre – Morcsányi Géza

Jenő – Schneider Zoltán

Sanyi – Nagy Ervin

Mi lenne, ha egy nap találkoznál valakivel, aki éjjelente ugyanazt álmodja, mint te? Vagy pontosabban: kiderülne, hogy már régóta ugyanabban a világban találkoztok éjszakánként. Örülnél neki? Vagy megijednél? Esetleg romantikusnak találnád? De mi van, ha te cseppet sem vagy romantikus alkat? Hogy nézel egy-egy gyengéd álom után másnap, éberen ennek az idegen embernek szemébe? És, mi van, ha az illető nem kifejezetten szimpatikus neked? Próbálnád megszeretni? Hogy lehet az, hogy éjjel, egymástól több kilométerre, magányos ágyatokban fekve egymáséi lehettek, de nappal, hús vér valótokban egymással szemben állva még egy vacak első randevút sem tudtok normálisan lebonyolítani? És mi van, ha a második találkozó is kínosan sikerül? A harmadik meg kifejezetten szégyenletes? Feladnád? És ha feladnád, kibírnád?

Bölcske

Március 2-3.:

Fantomszál /Phantom Thread/ – 18:00

feliratos, amerikai dráma, 130 perc, 2017, 12+

Szereplők Reynolds Woodcock – Daniel Day-Lewis

Alma – Vicky Krieps

Cyril Woodcock – Lesley Manville

A csillogó 50-es években, a háború utáni Londonban Reynold Woodcock, a híres szabó (Daniel Day-Lewis) és nővére, Cyril (Lesley Manville) a brit divatvilág központi figurái: ők öltöztetik a királyi családot, a filmsztárokat, az örökösnőket, a felső tízezer tagjait, az első bálozókat és a rutinos dámákat a Woodcock Ház sajátos stílusában. Nők jönnek és mennek Woodcock életében, akik ihletet és társaságot biztosítanak a megrögzött agglegénynek, míg össze nem találkozik egy fiatal, magabiztos nővel, Almával (Vicky Krieps), aki hamarosan az élete állandó részévé válik, mint múzsa és szerető. Reynold eddig pontosan megtervezett és mintaszerűre szabott életét szép lassan szétzilálja a szerelem…

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Dunaföldvár

Március 4.:

A legsötétebb óra /Darkest Hour/ – 19:30

magyarul beszélő, angol életrajzi dráma, 125 perc, 2017, 12+

Szereplők Winston Churchill – Gary Oldman

Clemmie – Kristin Scott Thomas

VI. György király – Ben Mendelsohn

Elizabeth Nel – Lily James

Néhány nappal azelőtt, hogy Nagy-Britannia miniszterelnöke lett, Winston Churchill élete egyik legmeghatározóbb próbatétele elé került: megfontoljon egy kidolgozott békeszerződést a náci Németországgal, vagy határozottan kiálljon, és harcoljon az elveiért, a nemzet szabadságáért.

A megállíthatatlan náci erők legázolták Nyugat-Európát, és az invázió veszélye a küszöbön állt; a közvélemény felkészületlen volt, a király szkeptikus, saját pártja pedig ellene szervezkedett. Churchill ilyen körülmények között nézett szembe legsötétebb órájával, lelkesítette fel a nemzetet, és próbálta megváltoztatni a történelem menetét.

Szekszárd

Március 2-4.:

Ősember – Kicsi az ős, de hős! /Early Man/ – 15:00

magyarul beszélő, angol-francia családi animációs film, 90 perc, 2018, 6+

Szereplők Lord Nooth hangja – Tom Hiddleston

Dug hangja – Eddie Redmayne

Goona hangja – Maisie Williams

Chief Bobnar hangja – Timothy Spall

Treebor hangja – Richard Ayoade

A kicsit sem bátor kőkori ősöknél majdnem minden kerek, amíg völgyüket el nem foglalja a pénzéhes bronzkori zsarnok, Kupor.

Az Öreg és törzse beletörődnek a sanyarú száműzetésbe, ám az ifjú és ügyetlen Öcsi hű társával, Kutylaccal mer nagyot álmodni és megpróbálják felvenni a kesztyűt. Ha beválik a nem túl kigondolt tervük, visszakapják szeretett otthonukat. De ha elbuknak, akkor örökre a bányákban fognak dolgozni…

A víz érintése /The Shape of Water/ – 17:00

feliratos, amerikai dráma, 123 perc, 2017, 16+

Szereplők Elisa – Sally Hawkins

Strickland – Michael Shannon

Giles – Richard Jenkins

Kétéltű ember – Doug Jones

Az Oscar-díjra jelölt Guillermo del Toro új filmje, A víz érintése a hidegháborús Amerikában, 1962 tájékán játszódó szokatlan tündérmese. A szigorúan őrzött kormányzati létesítményben takarítónőként dolgozó, magányos Elisa a külvilágtól elzárva él. Élete gyökeresen megváltozik, mikor munkatársnőjével felfedeznek egy titkos kísérletet és annak alanyát, egy különös, kétéltű lényt.

Március 2-4. 19:30, március 5. 17:00

Éjszakai játék /Game Night/

magyarul beszélő, amerikai vígjáték, 100 perc, 2018, 16+

Szereplők Annie – Rachel McAdams

Max – Jason Bateman

Néhány házaspár hetente egyszer találkozik. A cél ártatlan mulatság: játszanak és élvezik. Ám az egyik este nem a tervek szerint zajlik. A játék komolyra fordul – valami nagy baj történik.

De ők nem hagyják magukat. Hiszen azért érkeztek, hogy jól érezzék magukat, ráadásul a rejtvényfejtésben is sok tapasztalatuk van: elhatározzák, hogy maguk oldják meg a titokzatos bűntényt.

Március 6-7.

Szólíts a neveden /Call Me by Your Name/ – 17:00

feliratos, olasz-francia-brazil-amerikai romantikus dráma, 132 perc, 2017, 16+

Szereplők Oliver – Armie Hammer

Elio – Timothée Chalamet

Egy nyár Észak-Olaszországban. Elio (Timothée Chalamet), a 17 éves amerikai srác számára maga a paradicsom. A szüleivel együtt minden évben ugyanabban az ódon villában meg kertben tölti a vakációt, és ugyanazok a régi barátok veszik körül. Buliznak, strandolnak, zenét hallgatnak, beszélgetnek, és persze szerelemesek?

Elio apja művészettörténész, aki minden évben befogadja néhány hétre egy tanítványát. Ezúttal a doktori disszertációján dolgozó Oliver (Armie Hammer) érkezik, aki megzavarja a boldog harmóniát. Nem illik ide. Túl laza, túl szép, nem tudni mit akar.

Ez a nyár más, mint a korábbiak. Boldog és furcsa, szerelemmel és bánattal teli. És mire véget ér, már semmi nem lehet ugyanolyan, mint addig volt.