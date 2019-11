Munkát találnak a miszlai művésztelepen

Tíz éve foglalkoztat hátrányos helyzetű munkavállalókat a Miszla-Art Kulturális Központ és Alkotóház, egy nonprofit, tehetséges művészeket és amatőröket felkaroló művésztelep. A telepen munkalehetőséget kínálnak az ötven év feletti, hátrányos helyzetű álláskeresőknek.

– Az alapításnál nem volt szempont az ötven felettiek foglalkoztatása. A cél az volt, hogy helyi, azaz miszlai embereknek adjunk munkalehetőséget, ami – tekintettel a tíz évvel ezelőtt jellemző munkaerőpaci helyzetre – elég nagy feladatnak tűnt – mondta lapunknak Makayné Pál Berta, az alkotóház ügyvezető igazgatója. Hozzátette, hogy azért volt ez nehéz, mert az akkori munkaerőpiac rajtuk kívül alig adott más munkalehetőséget a környéken. Ez azonban mostanra megváltozott, és általánosságban is elmondható, hogy ma már nem lehet munkanélküliségről beszélni a falvakban sem, inkább a munkaerőhiány a jellemző.

Miszlán a környéken lévő cégeknek köszönhetően elég sok az állás, így a kulturális központnak és alkotóháznak a hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása maradt, mint lehetőség. De nem okoznak csalódást, kitartóan és megbízhatóan végzik a munkájukat.

– Helyi emberekkel dolgozunk, akik nem szeretnének hosszan utazni a munkahelyre, vagy gondozásra szoruló családtagjuk van és a rugalmas munkaidőbeosztás fontos számukra. Ha a munkaadó megtalálja a megfelelő munkavállalót, akkor már nincs probléma – mondta Makayné Pál Berta.

A Miszla-Art évente hat-hét alkalommal szervez különböző kulturális programot komolyzenei és jazzkoncerteket, opera- és színházi előadásokat, kiállításokat Miszlán és a környéken, Tamásiban, Gyönkön, Kalaznón, Simontornyán is. A helyi lakosság számára minden előadásuk teljesen ingyenes.

Ahogy Makayné Pál Berta elmondta, az idei évük is nagyon gazdag és változatos volt, kulturális programjaikat tekintve, kitűzött céljaiknak megfelelően. Igyekeznek olyan programokat is szervezni, ami közelebb áll a helyi emberekhez, mint a komolyzene. Több alkalommal szerveztek például népzenei koncertet, azzal a céllal, hogy a miszlaikat jobban be tudják vonni a kulturális életbe. Jövőre lesz tíz éve, hogy megalapították a Miszla-Art Kulturális Központ és Alkotóházat, amit színvonalas jubileumi ünnepségsorozattal szeretnének emlékezetessé tenni, ennek szervezését már elkezdték.

A náluk művészeti tevékenységet végző idősebb korosztály, amely már nem dolgozik aktívan, nagyon hasznosan tudja eltölteni a felszabadult idejét, megvalósítva azokat a vágyakat, amikre eddig nem volt ideje, lehetősége.