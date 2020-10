Nagy érdeklődés kísérte a mai szekszárdi piacnapot

Készülődve a Mindenszentek napjára nagyon sokféle koszorút és élő virágot is kínáltak a kereskedők.

Szokatlanul nagy volt a forgalom ma a piacon. Érdemes is volt kilátogatni, mert a bolti áraknál jóval kedvezőbben lehetett megvásárolni például karfiolt, étkezési paprikát, padlizsánt, paradicsomot vagy éppen csemegekukoricát.

Több helyen is árultak erdei gombát, a nagyobb választék az elmúlt hetek csapadékos időjárásának köszönhető. A fenyővargánya kilójáért volt ahol háromezer, volt ahol négyezer forintot kértek, de hasonló volt az őzlábgomba és a déli tőkegomba ára is. Volt olyan eladó, aki vegyesen összeállítva, fél kilós csomagokban kínálta a gombáit. Természetesen minden asztalnál ott volt a gombavizsgáló engedélye is.

Nézzük a részleteket: egy kiló kelkáposztáért és padlizsánért 450 forintot, egy kiló lecsónak való paprikáért 380 forintot kértek. Ez utóbbi például az üzletekben 800 forintba kerül. A vajbab is még vásárolható, 750 forintot kértek kilójáért. A karfiol ára szintén barátságosabb mint az üzletekben, hiszen a piacon nem darabra, hanem kilóra adták, 600 forintért. A cseresznyepaprika is kelendő volt, kilóját 850 forintért, egy fűzért pedig 600 -ért kínáltak. A főzőtöknek is barátságos az ára 230 forint, a cékláért és a sütőtökért pedig 300 forintot kértek.

Még mindig lehet kapni jó minőségű csemegekukoricát, darabját 70 forintért kínálták. Volt még szőlő is, birsalma – ez utóbbinak most van a szezonja – mindkét terméket kilónként 700 forintért kínálták. Almából is volt bőséggel, különböző méretben és fajtában, ennek ellenére az ára 300 forint alá nem ment.

A vöröshagyma ára 300, míg a burgonyáé 200 forint volt.

Koszorúkból, krizantémokból is széles volt a választék, mind méretben, formában, mind árban. Sokan vásároltak árvácskákat is, ennek a virágnak a darabját 150 forintért adták.