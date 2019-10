Nagy fejlődés egy kis faluban: beruházások és fesztiválok

A szeméttelep-rekultivációtól, a középület-korszerűsítéseken át, az ételszállító autó beszerzéséig számos fejlesztés valósult meg a közelmúltban Kétyen. Színes közösségi rendezvényeket is szervez az önkormányzat. Ilyen volt a tavaszi kolbásztöltő fesztivál, és az őszi szüreti fesztivál.

Feldíszített lovas kocsik. Egyiken a bíró (Horgos Bendegúz), a bíróné (Takács Izabella) és a kisbíró (Tompai István), másikon a jegyző (Gombos Dániel) és a jegyzőné (Gombos Zsófia). A nyomukban a szüreti felvonulás résztvevői: óvodások, iskolások, felnőttek. Sokan népviseletben. Elöl, egy kisteherautó platóján a zenekar, hátul a csőszkocsi, a nézelődőknek bort kínálgatókkal.

Jól sikerült az október 5-ei kétyi szüreti felvonulás. Az óvodától indultak és a sportpályánál felállított rendezvénysátorhoz érkeztek. Ott helyi, zombai, bonyhádi és szekszárdi énekesek, táncosok, zenészek, mesemondók léptek fel, köztük a partnertelepülésről, a szlovákiai Érsekkétyről érkezett Pacsirta énekcsoport tagjai. Az est a Zsikó Zenekar koncertjével, majd utcabállal zárult, a Biznisz Band közreműködésével. A hagyományőrzők műsorának végén, egy tánc erejéig a polgármester, Gödrei Zoltán is színpadra állt. A szüreti napon több mint kétszázan vettek részt.

Hasonló, sokakat megmozgató esemény volt, május közepén, a most első ízben megrendezett kolbásztöltő fesztivál. Ezt a korábbi majálisok pótlására hozták létre. Annak idején a halfőzés volt a sláger, most a kolbásztöltés vált azzá. Húszmillió forintot nyert a község, három évre, húsz közösségi rendezvény megszervezésére, s így az anyagi háttér biztosítottnak látszik. A kolbásztöltő fesztivált egyébként más forrás igénybevételével is fejleszteni szeretnék.

Nyolcmillió forintra pályáztak egy Európai Piknik elnevezésű rendezvényre. Ennek lényege, hogy kilenc uniós ország, 15 településéről érkezőket akarják majd Kétyen vendégül látni. (A külföldiekkel való kapcsolatteremtésben már van gyakorlatuk. A szlovákiain kívül, a lengyelországi Kéttyel is partnerségben állnak.)

Gödrei Zoltán 2002 óta áll a hétszáz lakosú falu élén. Ez idő alatt számos fejlesztés történt, út- és járdaépítések, ároktisztítások, középület-korszerűsítések. Megújult a községháza, az orvosi rendelő, és az már csak a hab a tortán, hogy hosszú kihagyás után, ismét van állandó orvosa a településnek.

Nagy feladat volt a szeméttelep-rekultiváció, ami kétszázmillió forintból valósult meg, míg a kicsi, de hasznos beruházások közé sorolható a közvilágítás-korszerűsítés, melynek köszönhetően máris kétszázezer forint megtakarítást értek el. Mód nyílt egy ételszállító autó vásárlására, mellyel naponta harminc adag ebédet hordanak ki. A rászorulókat tűzifával is támogatják. Ezen kívül számos pályázat van folyamatban, elbírálási vagy előkészítési stádiumban.

Mindenki munkájára és befizetett adójára szükség van – hangsúlyozza a polgármester – a fejlesztésekhez. Fontos dolgot csinál az is, aki virágot ültet, vagy levágja a füvet a háza előtt, és az is, aki adóforintjaival segíti a haladást. Az önkormányzat az állami és a helyi bevételekből gazdálkodva működteti a falut, támogatja a rászorulókat és a civilszervezeteket. A civilek színesítik a település életét, közülük sokan közreműködtek a szüreti fesztivál lebonyolításában is. Az óvodások, az iskolások és a székely táncosok mellett nagy sikert aratott a hagyományőrzők dalcsokra és a nyugdíjas klub kánkánja.