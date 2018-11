Nagy kihívás a kormányhivatal főigazgatói tisztsége, de örömmel fogadta

November elsejétől dr. Lehőcz Regina a Tolna Megyei Kormányhivatal új főigazgatója. A tolnai szakembert, aki eddig a Tolnai Járási Hivatalt is vezette, eddigi pályafutásáról és az új feladatáról kérdeztük.

– Három diplomája van, számos területen elhelyezkedhetett volna, végül miért éppen a közigazgatást választotta?

– A pályám elején dolgoztam más területeken is, később azonban felkérést kaptam a tolnai önkormányzattól, melyet családi okok miatt rögtön elfogadtam – válaszolta dr. Lehőcz Regina. – Két gyermekünk akkor még kicsi volt, és a polgármesteri hivatalban valamivel kiszámíthatóbb volt a munkaidő-beosztás. Aztán kiderült, hogy nagyon jó a munkahelyi közösség, és a közigazgatást is megszerettem. Szerteágazó, változatos feladat volt, amiben a jogi végzettségemet is jól tudtam kamatoztatni.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– 2013. január elsejétől már a Tolnai Járási Hivatal vezetőjévé nevezték ki. Mennyire volt kielégítő szakmailag ez a feladat, hiszen tavaly tavasszal ezzel párhuzamosan a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) utódszervezetének megbízott vezetője is lett?

– Szerencsés helyzetben voltam, hiszen amikor 2013-ban felkérést kaptam a Tolnai Járási Hivatal vezetésére, elsőként adódott lehetőségem egy újonnan felállt rendszert – a helyi sajátosságokra fűzve – kialakítani. A járási hivatalhoz tartozó feladatok nagyon sokrétűek, így nem kis szakmai kihívást jelentett a felettes szervek által támasztott igények kidolgozása, összehangolása, végrehajtása, és természetesen az állampolgárok elvárásainak való megfelelés is. A korábbi MVH átalakulását követően 2017-ben létrejött az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály, aminek a kormányhivatalhoz történő beintegrálása ismételten új feladatok elé állított, hiszen így az eredeti, agrárvégzettségem során szerzett ismereteimmel is segítségére lehettem a hivatalnak. A két feladatot együtt természetesen csak úgy lehetett összeegyeztetni, hogy mindkét helyen odaadó, elhivatott, nagy szakmai tudású kollégákra támaszkodhattam, amiért ezúton is köszönettel tartozom nekik.

– Vissza lehet-e utasítani egy olyan ajánlatot, mint a megyei kormányhivatal főigazgatói tisztsége?

– Természetesen vissza lehet utasítani egy ilyen felkérést is, de ez egy nagy megtiszteltetés, melyet örömmel elfogadtam. Mind szakmailag, mind emberileg komoly kihívás egy ekkora szervezet irányítása. Az, hogy közel ezer kolléga számít rám és szakmai iránymutatásomra, nagyon motiváló. Természetesen az előttem álló feladatok elvégzéséhez én is számítok a munkájukra.

– Mik az első benyomásai az új munkája során?

– Rengeteg az új információ, még akkor is, ha alapvetően eddig is ismertem a kormányhivatal felépítését, működési rendjét. Vannak olyan szervezeti egységek, melyek napi tevékenységére egyelőre kevesebb a rálátásom. Fontosnak tartom megemlíteni vezető kollégáim szerepét, hiszen segítségük, támogatásuk nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy mielőbb teljes képet kapjak a kormányhivatalt érintő feladatokról, problémákról.

– Egyébként – nagy vonalakban – mit csinál egy megyei főigazgató?

– Ezt nehéz röviden összefoglalni, mert rendkívül sokrétű a feladat. A legfontosabb, hogy a főigazgató felel a megyei kormányhivatal szakmai munkájáért, ami nem egyszerű egy ilyen nagy szervezetnél.

– Családja mit szólt az új pozíciójához?

– Hamar kiderült, hogy az új munkám még az eddigieknél is több elfoglaltsággal jár, hiszen a konkrét hivatali feladatokon felül számos társadalmi megjelenés is társul hozzá. Így valószínűleg az eddiginél is kevesebb időt tudok majd otthon tölteni. Ezzel együtt változatlanul nagyon fontos számomra a család és a családdal töltött idő, melyet mindig igyekszünk hasznosan eltölteni.

Miniszteri elismerést is kapott színvonalas munkájáért Dr. Lehőcz Regina 1968. október 16-án született. Tolnán érettségizett. Mosonmagyaróváron szerzett általános agrármérnöki, majd ugyanott agrárközgazdász szakmérnöki diplomát. Ezután Pécsett elvégezte a jogi egyetemet. Dolgozott a paksi polgármesteri hivatalban, majd multinacionális vállalatoknál, volt ügyvédjelölt is. A Tolnai Polgármesteri Hivatalba 2008-ba került, ahol igazgatási ügyintézőként, majd osztályvezetőként dolgozott. 2013. január 1-jétől lett a Tolnai Járási Hivatal vezetője, 2017 márciusától az Agrár és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály megbízott vezetője. 2017-ben Miniszteri Elismerő Oklevelet kapott kiemelkedő szakmai munkájáért. 2018. november 1-jétől a Tolna Megyei Kormányhivatal főigazgatója. Férje fogtechnikus, lányuk az ELTE jogi karának hallgatója, fiuk Tolnán gimnazista. Dr. Lehőcz Regina hobbija a mozgás, rendszeresen fut és edzőterembe jár.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS