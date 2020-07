Nagy lehetőség előtt állunk a szúnyog elleni védekezésben

A lehető legjobb időszakban, vagyis a vérszívók szezonja közepén tartottak az ellenük küzdő európai és hazai szövetségek vezetői eredményes tapasztalatcserét Dunaföldváron.

Kőszegi Dániel a Magyar Szúnyogirtók Országos Szövetségének (MaSZOSZ) elnöke meghívására Magyarországra látogatott dr. Rubén Bueno, a harminc országot összefogó Európai Szúnyogirtók Szövetségének (EMCA) elnöke, és Manuel García Howlett, a kártevők elleni védelemmel foglalkozó Lokimica Laboratories SA madridi irodájának vezetője. A vendéglátó a spanyol vendégeivel közösen vizsgálta meg a Duna itteni szigetén lévő árterületen a szúnyogpopuláció jelenlegi állapotát, és bemutatta az ellenük alkalmazott stratégiát. A rövid túra után a szakemberek munkaebéden találkoztak Barta Endrével, Dunaújváros alpolgármesterével és Horváth Zsolttal, Dunaföldvár polgármesterével. A felek a feltárt tények ismeretében további együttműködést határoztak el – számolt be a duol.hu.

Kőszegi Dániel, a MaSZOSZ elnöke nagy fába vágta a fejszéjét, amikor a szúnyogok elleni küzdelemben a biológiai megoldásokat kezdte alkalmazni. Tanulmányai és tapasztalatai arra mutattak, hogy ne a helyi, hanem legalább régiós együttműködéssel küzdjenek meg a kihívással. A most nála vendégeskedett európai szervezet első emberei is úgy látják, hogy jó úton jár. Munkatársaival lépésről lépésre feltérképezték a régió néhány településének „szúnyogbölcsőit”.

Dr. Rubén Bueno megismerkedett a Dunaföldvárra telepített szén-dioxid-csapdára épített számítógépes szúnyogszámláló berendezéssel, amivel összehasonlítható a különböző települések szúnyoginváziója. Arról is beszélt, hogy már hosszú évtizedek óta foglalkoznak biológiai gyérítéssel, és rengeteg tapasztalatuk van. Spanyolországban ugyanis huszonöt éve csak ezzel a módszerrel irtják a vérszívókat, és közben óvják az élővilágot és a környezetet. Hosszú távon ráadásul olcsóbb, mint a vegyi eljárás. Amit ők csinálnak, az ugyanis megelőzés.

Már a terepre indulás előtt kiderült, hogy Manuel García Howlett, a madridi Lokimica irodájának vezetője felkészült Magyarországból.

– A térképre pillantva is azt mondhatjuk, hogy Magyarországon nagyon ideális a környezet a szúnyogok szaporodására, az itt élő emberek sajnálatára – árulta el. Hozzátette, a probléma természetesen ezzel együtt is kezelhető, de ehhez elengedhetetlen a települések vezetői, valamint a lakosság együttműködése. A szúnyogok ugyanis elsősorban vizes élőhelyeken tenyésznek, de azok, amik a házak környékén megjelennek, lehet, hogy ott keltek ki. A lakóhelyünkön is találhatunk kisebb pocsolyákat, ahogy a virágcserepekben, az elhanyagolt úszómedencékben, és egyéb helyeken is pangó vizet. Ezeket meg kell szüntetni, főleg a tenyészés időszakában.

A kérdésre, hogy kell-e attól tartani, hogy a szúnyogok valamilyen betegséget hordoznak, elmondta, félni nem kell, mert elég jó eszközök és tudás áll a rendelkezésre ahhoz, hogy védekezni tudjunk ellene. Az intézményrendszer is elég jól kiépült. Azt viszont nem szabad elfelejteni, hogy nem árt óvatosnak lenni, folyamatosan figyelemmel kell kísérni az általuk terjesztett potenciális betegségek, illetve a járványok a felbukkanását.

Horváth Zsolt, Dunaföldvár polgármestere évekkel ezelőtt csatlakozott a módszer támogatói közé: – Azt gondolom, hogy a spanyol vendégeink felvillantották előttünk a jövőben bejárandó utunkat. A környezettudatos élet szándéka olyan új innovációt indít, ami előre visz bennünket. Büszke vagyok rá, hogy ebben Dunaföldvár úttörő szerepet játszott. A magyar szúnyogirtók elnökétől hallottunk róla először, és nem volt egyszerű elszakadni a régi AN2-es repülőgépes, vagy a földi „füstölős” módszertől, de megtettük. Elfogadtuk, hogy mint minden problémát, ezt is alaposan fel kell térképezni, és a megoldását a gyökereknél kell elkezdeni. A jó gyakorlat átvételét nem kell szégyellni. Amennyiben a világ más területein jól működik, akkor azt a mi körülményeinkre alkalmazva kell működtetnünk – hangsúlyozta a polgármester.

Borítókép: Lárvagyűjtés zajlik Kőszegi Dániel vezetésével