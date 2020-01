Nagy siker volt a Jégpályák Éjszakája

A Magyar Jégkorong Szövetség január 18-án, szombaton ötödik alkalommal szervezte meg a Jégpályák Éjszakáját. A Múzeumok Éjszakájához hasonlóan országos rendezvényről van szó. A Szekszárdi Sportközpont által üzemeltetett Szekszárdi Műjégpálya a kezdetek óta mindig csatlakozik ehhez a remek kezdeményezéshez.

Mint arról ifj. Ritter Péter, a Szekszárdi Sportközpont kommunikációs vezetője tájékoztatott, a megszokott hétvégi nyitvatartási időt, amely 20 óráig tart, 23 óráig tolták ki. Ahogy az elmúlt években mindig, 18 órától idén is Jégdiszkóval dobták fel a korizás hangulatát. A tapasztalatok szerint ezen a kiemelt napon mindig telt házzal üzemel a létesítmény, így volt ez most is. A legkisebbektől a legnagyobbakig minden korosztály képviseltette magát a fagyos, de hangulatos helyszínen.

Az idei szezon eddig kimagasló eredményeket szül a jégpálya látogatottságát tekintve. Január közepéig közel 12 ezren szálltak jégre a tolnai megyeszékhely pályáján. A magas vendégszám köszönhető a létesítmény szolgáltatásai folyamatos fejlesztésének, és annak is, hogy a környékbeli természetes vizek még nem fagytak be.