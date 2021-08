Nagy sikere van a völgységi város szimbolikus kezdeményezésének

Máskor is, de ilyenkor különösen jó érzés polgármesternek lenni – adott hangot örömének Filóné Ferencz Ibolya, miközben pakolta az autóba kedden reggel azt a tíz darab csomagot, amivel az ifjú bonyhádi szülőket és gyermeküket lepte meg a város vezetése.

Ezt ne hagyja ki! Lenézi és élhetetlennek tartja a baloldal a magyar vidéket

A bonyhádi polgármester ezúttal is személyesen vitte el a babacsomagokat a családokhoz. Az első útja a Mónus Illés utcába vezetett, ahol Mészáros Zádor születéséhez gratulált édesanyjának, Zitának, valamint a nagymamának, Ilonának, aki köszöntötte a kapuban a város polgármesterét. Régi ismeretségükre való tekintettel kedélyesen elbeszélgettek, persze a központi téma a babakocsiban aranyosan izgő-mozgó Zádorka volt, akit nem győztek csodálni a jelenlévők. Innen egy utcával arrébb, Zsúnyi Lillához ment tovább Filóné Ferencz Ibolya. Lilla édesanyja, Eszter is örömmel fogadta a polgármestert, aki szívből gratulált a kislány érkezéséhez – immáron második gyermekként. Arról biztosította a családot, hogy a babacsomagon túl másban is számíthatnak az önkormányzat segítségére, keressék fel bizalommal akár őt, vagy a kollégáit. Itt is csak néhány percet időzhetett Filóné Ferencz Ibolya, hiszen már Palkó Anna Léna és anyukája, Ágnes, valamint Tünde mama várta a Fáy lakótelepen. Akárcsak az eddigiekben, itt is egy mosolygós, életvidám babát köszönthetett azzal az ajándékcsomaggal, amelyet idén vezetett be a város.

Miközben készültek a közös fotók, megosztotta a jelenlévőkkel, hogy reményei szerint – és a védőnők tapasztalatait is alapul véve – közel száz családhoz jut el egy év alatt a babacsomag, ami azért is különleges, mert egy helyi vállalkozót is segíthetett ezáltal a város, ugyanis Bonyhádon készülnek az országosan is közkedvelt termékek. Tavasszal a 2021 január, február hónapban született kisbabák kapták meg az ajándékukat, nemrégiben a márciusban és áprilisban világra érkezettek. Most pedig a májusi-júniusi babákhoz látogat el. Hozzátette, egy újszülött a városnak is fontos, hiszen ilyenkor egy újabb ifjú bonyhádival gazdagodik a közösség, aki remélhetőleg hosszú évtizedeken át tekinti majd otthonának Bonyhádot. Az önkormányzat egyik legfontosabb feladata segíteni ezt a folyamatot, és az itt élő családokat.

– A támogatás sokféle: fejlesztéseket valósítunk meg, új bölcsődei férőhelyeket biztosítunk, óvodákat újítunk fel, közösségi és játszótereket alakítunk ki. Mindezt annak érdekében tesszük, hogy még szerethetőbb és élhetőbb hely legyen Bonyhád. A település fejlődését szolgáló fejlesztések mellett – folytatta Filóné Ferencz Ibolya – a szimbolikus kezdeményezések is legalább ilyen hangsúlyosak. Ezért indították el évekkel ezelőtt az életfa programot, és ezért vezették be ettől az évtől a babacsomagot, amellyel valamennyi újszülöttet és gyermeket vállaló családot megajándékoznak. Remek ötletnek tartották a fiatalok a város vezetésének kezdeményezését, legalább annyira népszerű már a babacsomag, mint az életfa program, amely valamennyi beszélgetés során felmerült témaként.

Felemelő, semmihez sem fogható érzés szülőnek lenni Palkó Anna Léna, Istenes Zsombor, Barabás Benedek, Tauth Maximilián, Balázs Benedek, Horváth Gina Florentina, Fehérvári Zselyke, Pongrácz Bende – tüneményes kisbabákhoz látogatott el Filóné Ferencz Ibolya kedden. – Nagyon szép az ajándék, köszönjük, Bende nevében is! – tekintett a mustársárga plédre és a hozzá tartozó párnára Pongráczné Kocsis Réka, aki kezében ringatta kisfiát. Az édesanya azt mondta, felemelő szülőnek lenni, semmihez sem fogható ez az érzés. Szép gesztusnak nevezte, hogy az önkormányzat megajándékozza a családokat, az pedig külön megtiszteltetés, hogy a polgármester asszony személyesen adja át mindezt. – Hozzátok is nagy örömmel érkeztem, remélem, hogy még jónéhány alkalommal tehetem ezt, mert akkor az azt is jelenti, hogy újabb kisbabáknak adtok életet – kapcsolódott a beszélgetéshez Filóné Ferencz Ibolya, aki minden elképzelhető jót kívánt a család valamennyi tagjának.

Borítókép: Palkó Anna Lénát nagymamája, Tünde tartotta a karjaiban, mellette lánya, Ágnes