Nagy szükség van a jó szakemberekre

Miután az idei évtől megújul az OKJ-s képzési rendszer, ezért olyan változásokra lehet számítani a munkaerőpiacon, amelyekre már most érdemes felkészülni. Tolna megyében is. Nálunk ugyanis szintén jellemző a szakemberhiány a kőműves, villany-, gáz- és zárszerelő szakmákban.

A felnőttképzésre vonatkozó változások ősztől lépnek életbe, a cél, hogy csökkenjen a szakmaszám, a szakmai képzések száma pedig a konkrét vállalati igényekhez igazodva növekedjen. Azoknak érdemes szakmát tanulniuk, akik tudják értékelni az adott munka örömét, és nemcsak a pénzt látják benne, hanem a megbecsülést is.

– Országszerte szakemberhiány van, amely nálunk, Tolna megyében is jellemzően van jelen. A különféle klasszikus szakmunkák területén dolgozók például csőtörés, áramproblémák esetén csak erejüket megfeszítve tudnak eleget tenni minden felmerülő igénynek. Ugyan jól keresnek, de a fizetésükért reggeltől estig dolgoznak – mondta lapunknak Kajsza Péter, az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület elnöke. Hozzátette, hogy a képzési átszervezésre azért is volt szükség, mert az eddigi OKJ-s rendszer többek között emiatt sem váltotta be a hozzá fűzött reményt. Azt mondhatni, hogy talán a divathoz köthető szakmák területén nincs csak szakemberhiány, bár a műkörmösök, sminkesek, kozmetikusok, fodrászok létszáma folyamatosan utánpótlásra szorul.

Az egyesület két évtizede segíti a megyében a munkavállalókat, beleértve a hátrányos helyzetűeket is. A változásról ők is tájékoztatják a hozzájuk fordulókat. A szakmákat a későbbiek során Szakképzési Centrumokban lehet majd tanulni, a képzés több mint a felében a tananyagot gyakorlat útján lehet megszerezni.

– Mindenki bízik abban, hogy pozitív kimenetele lesz a változásnak. Mindenesetre ezt nem idén vagy jövőre fogjuk megtudni, legalább öt-hat évre szükség van, mire látszanak majd az eredmények – mondta. Mint korábban lapunkban megjelent, Tolna megyében a munkanélküliség az állampolgárok 3,4 százalékát érinti, az álláskeresők felkészültségét figyelembe véve, leginkább betanított munkásként, több műszakban, és adminisztratív, irodai területen van lehetőségük elhelyezkedni.

A munkaerőpiac területén egyébként az idei évben, ezen kívül, már nem kell nagy változásra számítani. A hivatalos tájékoztatás szerint 2020. szeptember 1-jétől a legtöbb OKJ-s szakmát csak iskolai rendszerű képzésben, azon belül pedig csak nappali vagy esti tagozaton lehet majd megszerezni, minimum két év alatt. A korábbi huszonhéttel szemben százkilencvenhat ilyen szakképesítés – alapszakma –, illetve szakképesítés-ráépülés szerepel a kormányrendeletben. A részszakképesítéseket, amelyekből hetvenhárom szerepel a listában, viszont csak iskolarendszeren kívüli, tanfolyami formában lehet majd elsajátítani, amelyért fizetni kell.

A felnőttoktatással foglalkozó cégek 2020. december 31-ig indíthatnak a régi OKJ szerinti, iskolarendszeren kívüli képzéseket, ezek szakmai vizsgáját pedig 2022. december 31-ig kell lebonyolítaniuk.