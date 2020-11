Nagymértékben korszerűsödik Kéty régi közösségi épülete

Megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató üzem indul, bő 184 millió forintnyi fejlesztés kezdődik, és megjelent a községről szóló tanulmánykötet. Sok minden történt Kétyen.

Megváltozott munkaképességűeknek munkát adó üzem indul Kétyen a télen. Az üzemet a volt iskolaépület később épített négy tanterméből és a diákok étkezdéjéből alakították ki. Az itt dolgozók főleg kétyiek és a környező települések megváltozott munkaképességű lakói. A munkahely kialakítását az önkormányzat a saját költségvetéséből finanszírozta.

Két pályázaton nyert jelentős összegeket a kétyi önkormányzat a közelmúltban, szeptember 17-én írták alá a papírokat.

A belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciójára 126 millió forintot költhetnek. Ez a Kossuth utcát és a Hegedűs Gyula utca egy részét érinti. Új átereszeket, és burkolt árkokat alakítanak ki. A ma közösségi térként használt régebben épített iskolaépület energetikai korszerűsítésére több mint 58 és félmillió forint jut. – Kis falu életében ez nagy anyagi támogatás – fogalmazott Gödrei Zoltán polgármester. A beruházások befejezési határideje jövő év vége.

Az energetikai korszerűsítés elemei: a fűtés korszerűsítése, napelemes rendszer kiépítése, homlokzati hőszigetelés, nyílászárók cseréje, azbeszt- és akadálymentesítés. Az épület jelenleg is közösségi helyként szolgál: otthont ad a nyugdíjasklubnak, a Vöröskeresztnek és a hagyományőrzőknek, ezután azonban ifjúsági teret is létrehívnának itt, valamint egy olyan helyiséget, ahol családi rendezvények kivitelezhetők. Ez a két pályázat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatásával valósul meg.

A Magyar Falu Programban tavaly a temető felújítására közel ötmillió forintot nyertek. Ennek köszönhetően az idén zúzottköves utakat alakítottak ki, melyeket a kaputól térkőút köt össze. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program a kétyi nemzetiségek zenéjének, kultúrájának bemutatását tette lehetővé, továbbá a kisgyermekes családok részére egészséges táplálkozást bemutató program zajlott.

– Ahhoz, hogy nívós, a mai igényeket kielégítő rendezvényeket tudjunk megvalósítani, sokak által hallgatott, ismert előadókat kell meghívni. Ennek érdekében minden pályázati lehetőséget igénybe kell venni, mert sajnos a község önereje nagyon kevés – hívta fel a figyelmet Gödrei Zoltán.

Szlovákiában és Lengyelországban van egy-egy hasonló nevű testvértelepülés. Hárman együtt a Bethlen Gábor Alaphoz fordultak közös projektjük megvalósítása érdekében. Ők hárman egy cseh faluval kibővítve a Visegrádi Pályázatban is szeretnének támogatást nyerni. – Örültek az ötletnek a külföldi települések. Van, aki sport, van, aki gasztronómia témakörben – árulta el a kétyi polgármester.

Az önkormányzat pénzéből fejenként két csomag szaloncukorral köszöntenek majd minden nyugdíjast. A korábbi években ebéddel és műsorral kedveskedtek az időseknek, idén a járvány miatt ez a program is elmarad. A Történeti, néprajzi tanulmányok a Tolna megyei Kétyről című új tanulmánykötetről is beszélt Gödrei Zoltán. A könyv az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Néprajzi Intézetének munkája. Deáky Zita és Vámos Gabriella szerkesztette. Tizennyolc tanulmányt tartalmaz, a műhöz a levéltár adatait és helyi lakók elbeszéléseit is felhasználták.

A járvány kirobbanásakor négy darab használt, jó minőségű számítógépet vásárolt az önkormányzat, amelyből hármat kivittek a rászoruló diákoknak. Az internetet nélkülöző tanulóknak elvitték a leckét, az elkészültet pedig visszajuttatták az iskolába. Az önkormányzatnál egyszerűsített foglalkoztatásban dolgozhatott és dolgozhat, aki segéllyel nem élt, illetve a segítségnek ezt a formáját nem kívánja igénybe venni.

Összeállításunk Kéty Község Önkormányzatának támogatásával jelent meg.