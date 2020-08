Nagyobb szükség van idén a nyári gyermekfelügyeletre

Ahogyan az várható volt, az óvodákban általában több gyereket fogadnak most nyáron, mint a korábbi évek ugyanezen időszakában. Sok szülőnek ugyanis elfogyott a szabadsága.

Majdnem teljes létszámmal működik a minibölcsőde, és az óvodában is tizennyolc-húsz gyermekre vigyáznak általában egy-egy napon Harcon. Szakálosné Marosi Ildikó intézményvezető szerint a szülőknek valóban elfogyhatott a szabadságuk a kényszerűségből otthon töltött időszakban, és nagyobb igény van az óvodai felügyeletre, mint más nyarakon. – Év elején még háromhetes leállásra kaptunk engedélyt, aztán amikor újranyitottak az óvodák, kiderült, hogy az Oktatási Hivatal két hétre engedi bezárni őket. Végül úgy döntöttünk, augusztus végén egy hét szünetet tartunk, ennyi idő alatt végezzük el a nagytakarítást – tájékoztatott az intézményvezető. Azt is elmondta, a karanténidőszakban két hétig volt üres az épület, ekkor a nevelők online tartották a kapcsolatot a szülőkkel, majd ügyeletet tartottak. Azóta is szigorúbb a rend a szokásosnál, folyamatosan fertőtlenítenek, a gyerekeket pedig a kapuban veszik át a szülőktől, hiszen az anyukák, apukák nem léphetnek be az óvodába.

Várdombon egész nyáron fogadta a gyermekeket a település kétcsoportos óvodája, tájékoztatta lapunkat Simon Csaba polgármester. Közel negyven gyermek jár az intézménybe, de nyáron jóval kevesebben vették igénybe a szolgáltatást. Nyár elején bárányhimlőjárvány miatt jártak kevesebben, majd a szabadságolások miatt elég volt csak ügyeletet tartani. Aki viszont rászorult az intézményre, az nyugodtan hozhatta a gyermekét az óvodába.

A szekszárdi Wunderland Óvodában is azt tapasztalják, hogy nagyobb szükség van a nyári óvodai ellátásra, mint korábban. Schüszler Anikó vezetőhelyettes elmondta, két hétig így is be kellett zárni, ugyanis egy korábban elnyert támogatás révén korszerűsítéseket végezhettek, így energiatakarékos világítótesteket helyeztek fel, új a gazdasági iroda, felnőtt és gyerek bútorokat vásároltak, szúnyoghálót szereltek fel több helyre, a tornaszobába pedig korszerű sportpadlót helyeztek le.