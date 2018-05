Nagyon készülnek a szezonra Fadd-Domboriban

Színpadot építettek a kajak-kenu pályánál, villanyt szereltek a nagystrandon. Fadd-Domboriban a szezonra készülnek.

Hogy valami nagyon készül, már az is mutatta, hogy a Fadd-Domboriba vezető út menti ágakat gallyazták csütörtökön. Egy-két kilométerrel arrébb pedig a faddi elágazót újítják fel, a célra pedig olyan hatalmas munkagépeket is bevetnek, hogy egy járművekért lelkesedő óvodás megnyalná mind a tíz ujját. Domboriba beérve aztán úgy tűnik, mintha az üdülőfalu még szenderegne, hiszen a nyaralótulajdonosok nem özönlötték el, itt-ott térdig érő gaz veri fel a portákat. De nem mindenhol, hiszen másutt jól láthatóan készülnek a szezonra. Néhány német rendszámú autót is látunk, illetve kerékpárosokat, akiket az igazi túrázásra való idő csalt ki. Összességében még nem pezseg az élet Domboriban, de ez a nyugalom látszólagos.

A kajak-kenu pályánál lévő torony környékén ugyanis más volt a helyzet, itt férfiak dolgoztak serényen. Fémszerkezetes színpadot állítottak fel, amikor mi beszéltünk velük, épp végeztek a munka nehezebbik részével. Lényegében csupán néhány csavarra vártak, aztán már csak az volt hátra, hogy a ponyvát, amely az esőtől, napsütéstől védi a színpadon állókat, felhelyezzék.

Júniustól folyamatosan rendezvények lesznek itt, mondták, így erre az építményre igen nagy szükség lesz. Ezt erősítették meg a közeli kis büfé-étterem soron, ahol egy vendéglátóhelyen dolgoztak. A hölgyek elmondták, jelenleg csupán csoportoknak, rendezvényekre főznek.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A nagystrandon, amely a kettes számot viseli, épp ebédszünetet tartottak a felújítást végző dolgozók. Ide egyébként illetéktelenek nem tehetik be a lábukat. De beteszik, tudtuk meg Wusching Gábortól. A település üzemeltetéséért felelős Fatodi Kft. ügyvezetője elmondta, sokan nem veszik figyelembe a kordonozást és a kiírást. – Nem véletlenül kerítettük körbe a játszótéri játékokat, és szereltük le a hintákat. Itt bóklászni életveszélyes – hangsúlyozta. – A strandszezon hivatalosan június 15-én kezdődik. Ekkorra tervezzük megnyitni a Domboriban lévő nagystrandot – tette hozzá.

A strandokat és a kiszolgálóépületeket TOP-forrásból újítják fel teljesen, hiszen ezek az 1970-es években készültek, és azóta csak kisebb beruházások történtek. Mivel vihar idején a szél rengeteg homokot elvitt, megszüntetik a homokos fövenyt, és a part menti területen térköveznek. Ezzel a munkával a tervek szerint június közepére elkészülnek. Beljebb marad a fű és a fák, ám átgondolt terv szerint újraparkosítják a strandot. Ez nem jelenti azt, hogy a már meglévő összes fát kivágják, csupán azokat, amelyeket muszáj, mert veszélyessé váltak. Elterjedt az a pletyka is, hogy a közeli parkoló fáitól is megszabadul az önkormányzat, ám ez sem igaz. A partra LED-es közvilágítás is készül, de lesz fitneszpark és új strandröplabdapálya. A vizesblokk átépítése várhatóan csúszik, amíg ez nem készül el, a kajak-kenu pályánál lévőt lehet használni.

Az egyes strand átalakítása valószínűleg belecsúszik a szezonba, és ősszel indul a gondnokság épületének felújítása. A korszerűsítés természetesen nem önmagáért való, azt remélik, több vendéget csábít a holtág partjára. Azt is hallottuk, hogy az üdülőfaluban magánberuházásban négycsillagos szálloda épül.