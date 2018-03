Háromezer iskolás és felnőtt dolgozott Szekszárd utcáin

Immár negyedik alkalommal hirdette meg a tavaszi nagytakarítást Szekszárd önkormányzata. A mai akciót az Baka István iskolánál nyitotta meg Ács Rezső polgármester. A hagyományoknak megfelelően a megyeszékhely valamennyi oktatási intézménye részt vett környezetének kitakarításában. Mint mindig, az idén is csatlakoztak az akcióhoz a kormányhivatal és az önkormányzat dolgozói. Mintegy negyven szervezet regisztrált előzetesen. Legalább háromezren dolgoztak pénteken a közterületeken, ahonnan tavaly négy tonna hulladékot szedett össze a lakosság. Ebből is látszik, hogy a lakói szeretik a várost, és a közösen végzett munka eredményeként tiszta környezetben ünnepelheti Szekszárd a húsvétot, tette hozzá a városvezető, megköszönve a résztvevők munkáját.

A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai idén is bekapcsolódtak a TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért – elnevezésű országos szemétgyűjtési akcióba. A pénteki városszépítő napon a rendőrségi dolgozók a Mészáros Lázár utcai, valamint a Tartsay utcai épület környékén tisztították meg a közterületet az eldobált hulladékoktól. A közösségi nagytakarításhoz csatlakozott a Szekszárdi UFC is. A mindegy hetven futballista nem először vett részt a nagytakarításban. Péntek délután több korosztály játékosai a Keselyűsi úti vasúti átjárótól a Tartsay utcán haladva – a tavalyihoz hasonlóan jó hangulatban – a szedéshez szükséges nélkülözhetetlen eszközökkel, kesztyűvel, zsákokkal felszerelve szedte a hulladékot. Az idén is csatlakoztak a szekszárdi tavaszi nagytakarításhoz az Újvárosi Római Katolikus Társaskör tagjai. Az újvárosi nagytakarításon közel húszan vettek részt délután két órától. A társaskör arra kérte az ott élőket, hogy tegyék rendbe a házuk előtti területet.

Előzetesen huszonöt gyűjtőpontot jelöltek ki városszerte, de ahova kértek, az Alisca Terra további konténereket helyezett ki. A takarításhoz eszközöket, kesztyűket, zsákokat biztosítottak. Az önkormányzati cég azzal is csatlakozott az akcióhoz, hogy aki aznap a Damjanich utcai hulladékudvarban leadta a szelektíven gyűjtött szemetet, az adott mennyiséggel arányosan virágpalántát kapott ajándékba.