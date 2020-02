Náluk mindenkinek jut a tortából

Legyen akár kicsi a torta, de mindenkinek jusson belőle. Ilyen elvek mentén alakult meg, és működik lassan negyedszázada a Nagycsaládosok Tolnai Egyesülete, amely idén elnyerte a megyei önkormányzat „Az Év Tolna Megyei Civil Szervezete” díját.

Stílszerűen, ahogy az egy gyerekes családban szokás, minden évben gyertyával díszített születésnapi tortával ünnepli megalakulásának évfordulóját a Nagycsaládosok Tolnai Egyesülete (NTE). A finomságot az egyik egyesületi tag készíti, és senkinek nem kell lemondani róla: bármekkora volt is a torta az évek során, mindig jutott belőle mindenkinek.

A tolnai nagycsaládosok viszonylag sok ünnepi süteményt elfogyasztottak már, tekintve, hogy 23 éve, 1997-ben jött létre a civil szervezet. (Előtte rövid ideig a szekszárdi egyesület tolnai csoportjaként működtek.) A szervezetet a nagycsaládos érdekképviselet biztosítása érdekében és a szabadidő hasznos eltöltésének céljával hozták létre. Nem utolsósorban azért, hogy a gyerekeknek útmutatást adjanak, miként lehet egy nagyobb közösségben harmonikusan tevékenykedni, és közben még jól is érezni magukat.

A társaság élete jól szervezett, tartalmas, gyermekközpontú programjaikat éves tervben rögzítik, amelyet az év eleji közgyűlésen fogadnak el. Számos visszatérő rendezvényük van. Farsangi bál (idén 108 résztvevővel), a regionális és az országos nagycsaládos rendezvényeken való részvétel, vagy a Mikulás-program nélkül nem múlhat el esztendő. Az utóbbi években a dunai és tiszai kenutúráik is hagyománnyá váltak.

Tevékenységük a saját egyesületi kereteiken túlra is kiterjed. Tolnán éveken át ők szervezték a városi kihívás napi rendezvényt. Szerepeltek a HovaTovább! című televíziós műsorban, Csollány Szilveszterrel. Az elsők között voltak ott a gáton a 2013-as árvíz elleni védekezés során. A városi szemétszedési akcióknak szintén az egyik legaktívabb csapata a nagycsaládosoké. Rendezvényeiken jeles, példaképül állítható személyiségeket is többször meghívtak. Vendégeskedett náluk Pitti Katalin operaénekes, Rubold Ödön színművész, Kovács Antal olimpiai bajnok cselgáncsozó, Bródy János zenész, vagy Berecz András mesemondó is.

A több mint húsz év alatt kirándulásaikon bejárták Tolnát-Baranyát, a gyerekek is megismerhették az ország legfőbb nevezetességeit. A 20 éves évforduló alkalmából erdélyi körutazáson is részt vettek.

Mivel a sokgyermekesek nem feltétlenül a legtehetősebb családok közé tartoznak, a programjaik megszervezésénél mindig ügyelnek arra, hogy lehetőség szerint mindenki megengedhesse magának a részvételt. De más téren is igyekeznek könnyíteni a családjaik anyagi terhein: akciós vásárlási lehetőségekkel, adományokkal rendszeresen segítik rászoruló tagjaikat.

A NTE áldásos, aktív tevékenységét helyben és országos szinten is többször elismerték. Az Év Tolna Megyei Civil Szervezete különdíját 2007-ben, Az Év Tolnai Civil Szervezete elismerést 2014-ben vehették át. A Nagycsaládosok Országos Egyesülete kitüntetését, a NOE-díjat a tolnaiak közül már hárman, Széles András, Antal Zoltánné és Baksainé Kenessei Éva is kiérdemelték. A legrangosabb NOE-elismerést, a Hűség-díjat pedig tavaly vehette át Baksainé Kenessei Éva.

Új elnököt választott a nagycsaládos egyesület

A Nagycsaládosok Tolnai Egyesülete vezetősége alapembereinek zöme már a szervezet megalakulásától kezdve tevékenykedett a szervezetben. A fiatalítást ők maguk már évek óta javasolták, hiszen a közel negyedszázad alatt az alapítók közül többen már nagyszülőkké váltak, nyugdíjba mentek, vagy oda készülnek. Ebben az évben alakultak úgy a feltételek, hogy sor kerülhetett a váltásra az egyesület élén: a februárban megtartott közgyűlésen a 21 éve az elnöki posztot betöltő Baksainé Kenessei Évát Váczi-Antal Judit váltotta.

Az új egyesületi vezető szülei az egyesület alapító tagjai között vannak, Judit – akinek egyelőre két gyermeke van – mondhatni az egyesületben „nőtt fel”, számos más fiatal NTE-taghoz hasonlóan.

A vezetőségből a korábbi elnökön kívül Makó Zoltán és Bauerné Horváth Mariann is leköszönt, Baksainé Kenessei Éva viszont maradt vezetőségi tag, és így még egy ideig segíti utódját.

Borítóképünkön a tolnaiak csoportja a díjátadó ünnepségen (balról): Makó Zoltán, Bauerné Horváth Mariann, Baksainé Kenessei Éva, Széles András, Szélesné Molnár Katalin, Váczi-Antal Judit