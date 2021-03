Naponta fertőtlenítik az utcát, játszóteret 

Ezt ne hagyja ki! Íme a baloldal kettős beszédének legkirívóbb példái

Nő a járványveszély, kezdte Ács Rezső polgármester Szekszárdon a városháza előtt tartott sajtótájékoztatóját. Jelzi ezt, hogy továbbra is emelkedik a szennyvízben a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja. Ezért továbbra is kötelező a közterületeken mindenütt a szájat és orrot is eltakaró maszk viselése.

Természetesen a város önkormányzata is megteszi a szükséges intézkedéseket a pandémia harmadik hulláma okozta veszély mérsékléséért, így már hétfő óta végzik az utcák, terek, járdák, játszóterek fertőtlenítését. Naponta, reggel 7 és 9 óra között járművek permeteznek fertőtlenítőszert a város húsz kilométeres úthálózatán mindegyik forgalmi sávban az útburkolatra, a járdákat pedig az úttest mindkét oldalán a kisebb gépek ugyancsak negyven kilométer hosszban fertőtlenítik. A buszmegállókban, s a harmincnyolc játszótéren kézi eszközökkel végzik ezt a munkát.

A polgármester beszélt arról is, hogy a fertőzés terjedésének mérséklése érdekében a városházán is minden korábbinál jobban csökkentették a forgalmat, ezért tartották a sajtótájékoztatót is a bejárat előtt, az utcán. Két hétig csak online ügyintézés lesz.

Elmondta azt is, hogy a Babits Kulturális Központban háromról ötre növelték a kialakított oltóhelyek számát, a város pedig új számítógépekkel segíti az adminisztrációt végzők munkáját. Jelentősen meggyorsítja az oltással járó adminisztrációt, folytatta, ha az oltandók Szekszárd internetes oldaláról letöltik, kinyomtatják, s kitöltve magukkal viszik az oltásra a hozzájáruló nyilatkozatot. S ami még fontos, hogy pontosan érkezzenek.