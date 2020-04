Naponta kétszer hőmérőzik a decsi időseket

Huszonöt, a koronavírus kimutatására szolgáló gyorsteszt áll a Lorántffy Zsuzsanna Református Szeretetotthon rendelkezésére, ha az idős lakókon tüneteket észlelnek, a tesztet azonnal elvégzik, ráadásul, amennyiben indokolt, háziorvos beleegyezésével egy második tesztre is sor kerülhet. A felekezeti hovatartozás nélküli, teljes körű ellátásban, ápolásban részesülőket naponta kétszer hőmérőzik lézeres hőmérővel.

– Koronavírus-fertőzött betegünk nincs – mondta lapunknak Pappné Szakács Csilla intézményvezető. – Az elmúlt időszakban gyomorrontás miatt kezeltük egyik ellátottunkat, de volt kórházi esetünk is, miután egyikük elesett, és a traumatológiára került. Van izolációs szobánk vizesblokkal, ahova visszatértekor elhelyeztük. Ez a többi ellátottat is megnyugtatta, hiszen kint járt. 2013-tól egészségügyi ellátók is vagyunk, az otthonban katétert, infúziót igénylő eseteket el tudunk látni, mintegy negyvenhat munkatárssal, ápolókkal, orvossal dolgozunk.

Ismertette, az otthon bejáratához fertőtlenítőt, lábzsákokat helyeztek ki. Bár látogatási tilalom van, beszereztek látogatóköpenyeket is, ha hirtelen változik a helyzet. A járványveszély miatti intézkedési terv alapján dolgoznak. Nyolcvannégy ellátottjuk van, körülbelül negyven százalékuk demens beteg.

A hozzátartozókkal a kapcsolattartás fontos, van kiépített wifihálózat is, így okostelefonjaikon üzenetekben, videóhívásokkal is elérik őket. Az ellátottak jogi képviselőjével videószobában beszélhetnek. A járványveszély miatti szigorításokat jól viselik. A szeretetotthon épülete a templommal és a parókiával együtt zárt egység, négyszintes, lift könnyíti meg a közlekedésüket. Az otthont körülvevő hatalmas parkba naponta, illetve lehetőség szerint viszik a lakókat a nővérek.

Hétfőn, szerdán, pénteken reggeli áhítatokkal kezdik a napot, vasárnap van istentisztelet. A lelkipásztor az intézmény helyettese, Pappné Szakács Csilla férje. A húsvéti ünnepek alatt az úrvacsorás istentiszteletet is megtartották, figyelembe véve a járványügyi előírásokat, és kicsi, egyszemélyes kelyhekből úrvacsoráztak. A lelki alkalmak mentálisan nagy segítséget jelentenek a nehéz idők átvészelésében.