Ne a stressz uralja a szeretet ünnepét!

Nyakunkon a karácsony, a boltokban alig lehet megmozdulni a sok vásárlótól. Türelmetlenek, ingerlékenyek vagyunk, pedig az év legszerethetőbb ünnepére készülünk. Mindenkiben él egy kép az ideális ünnepről, csakhogy abban a családban, ahol a mindennapokban feszültség van, az a hosszú összezártság miatt esetleg hatványozottan tör felszínre.

Idén szép hosszú ünnep lesz karácsony és a környéke, hiszen a szentestét is beleszámítva hat napig nem kell mennie dolgoznia annak sem, aki nem vett ki szabadságot erre az időre.

Él bennünk egy kép a karácsonyról, a szép, csöndes kora estéről a meleg lakásban, ahol fát díszítünk, kint pedig szállingózik a hó. Hát ez utóbbira vagy tizenöt éve nem volt példa. És nem csak ez az egyetlen dolog, ami felborítja az idilli képet. A valóság egészen más, a karácsonyfa befaragása közben tizenötször szúrunk bele a kezünkbe, a végén pedig úgyis ferde lesz. Nem beszélve az örökös izzósor-problematikáról, ami mindig vita tárgya: előbb a díszek, utána az izzók, vagy fordítva. Sok családnál szenteste napján borítékolt a veszekedés, amire többféle forgatókönyv is létezik.

– Ha egy családban bármilyen okból feszültség van a hétköznapokban, akkor ez az ünnepek alatt még inkább előjön – mondta Kovácsné Kaszás Beatrix szekszárdi pszichológus. Minél hosszabb az ünnep, az összezártság, annál több a súrlódás, tette hozzá. Különösen igaz lehet ez azokra, akik a hétköznapokban legfeljebb néhány órát töltenek együtt. A karácsony környéki feszültségek okait több csoportba sorolhatjuk.

Sokan hiszik azt, hogy a karácsonyt pénzben mérik, és ha nincs lehetőség drága ajándékok beszerzésére, akkor az nem is ünnep igazán. Feszültség akkor is keletkezik a párok között, amikor nagyon más értékek mentén gondolkodnak. Sokan nem tudnak mit kezdeni a rájuk szakadt üres órákkal, amelyet a párjuk és családjuk szeretettel és tartalommal szeretne megtölteni. És tőle is ugyanezt várják. Gyakran éppen ez az időszak döbbenti rá a feleket, hogy rég más irányba tartanak, és már nem jelentik egymás számára ugyanazt, mint egykor.

A másik feszültségforrás, mely általában a család nőtagjait nyomasztja, amikor úgy érzik, hogy az ünnep megteremtésének minden terhe az ő vállukat nyomja. A bevásárlástól a takarításig, főzésig. Az egyenlőtlen munkamegosztás sorozatos konfliktusok forrása lehet. Ám még több összetűzésre kerülhet sor, ha a párunkat éppen karácsony előtt vagy alatt szeretnénk megváltoztatni.

Gyakori hiba, hogy nagy az elvárás saját magunkkal szemben. Lehet, hogy azért van valakin nyomás, mert a gyerekkorából szép emlékei vannak, és felnőttként ugyanolyat szeretne biztosítani sajátjainak, vagy épp ellenkezőleg: „legalább az én gyerekeimnek ne legyen olyan pocsék, mint nekem volt” – mondta a pszichológus.

– Minden érzelmi félreértésnek az az alapja, hogy nem a fájdalmunkat mutatjuk meg a másiknak, hanem a haragot, indulatot, számonkérést, mondta Kovácsné Kaszás Beatrix. A másik nem lát a vádaskodás mögé, tehát vagy védekezik, vagy visszavonul. Így ahelyett, hogy kapcsolódnának érzelmileg, inkább eltávolodnak egymástól. Valójában mindenki szeretne szeretni és szeretve lenni, de néha ezt saját maga akadályozza meg.