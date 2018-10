Négy évtizeden át gyógyított, évtizedekig vezette az osztályt

Dr. Bajor Klára a közelmúltban, Szekszárd Város Napján az ünnepi közgyűlésen vehette át a Tormay Károly kitüntető címet. A Balassa János Kórház májusban nyugalomba vonult osztályvezető főorvosával ebből az alkalomból beszélgettünk.

– Miért lett bőrgyógyász?

– A férjemmel csoporttársak voltunk, s még az egyetemi évek alatt összeházasodtunk. Ő egy „nagy szakmát”, a szülészet-nőgyógyászatot választotta. Annak nehéz az ügyeleti része, sok éjszakai munkával jár. Úgy gondoltam, valakinek a családban is helyt kell állnia, s ezért döntöttem egy úgynevezett „kisebb” szakterület mellett. A másik ok: a bőr- és nemibeteg-gondozóban Fenyőháziné dr. Horváth Mária, egy fantasztikus egyéniség volt a főnök, s ő is arra inspirált, hogy ebbe az irányba induljak el a pályán. Ezt egy pillanatig sem bántam meg, nagyon szeretem a hivatásomat. A negyvenegy esztendő alatt voltam „kis orvos”, segédorvos, alorvos, majd főorvos lettem. 1994 szeptemberében neveztek ki osztályvezető főorvosnak, s 24 éven keresztül az is voltam. A bőrgyógyászat úgynevezett „kis szakma”, de soha nem volt kisebbségi érzésem a többi orvossal szemben. Ez a terület rendkívül változatos, főleg így, hogy az ember kórházban is dolgozik, ambuláns rendelésen is, s még ott a magánrendelés. A kórházi munkám során találkoztam az összes súlyos bőrbetegséggel, amelyeket fel kellett ismerni, meg kellett gyógyítani. Munkámban szerepe volt és van a belgyógyászatnak is, hiszen ezek a betegségek összefüggenek egymással, nagyon sok bőrbetegség belgyógyászati betegséghez kapcsolódik. Mindezek mellet a magánrendelésen kozmetológiával is foglalkoztam.

– Az elmúlt négy évtized alatt, gondolom, sokat változott a bőrgyógyászat is.

– Amikor dolgozni kezdtem, volt olyan betegünk, aki egy évig feküdt a kórházban, addig gyógyítgattuk. Ez teljesen megszűnt, valaha ambuláns forgalom alig volt, most meg nagyon intenzív. Naponta 30-50 ambuláns beteg fordul meg az osztályon, és akkor még nem beszéltünk a bőr- és nemibeteg-gondozóról. Az átlag életkor nő, mind több idős ember kerül a bőrgyó­gyászatra. Elsősorban napfény okozta károsodással, daganattal. Ezen kívül tény az is, hogy az egyre gyakrabban látogatott uszodák, wellness- részlegek nem kívánt velejárói a vírusos, bakteriális fertőzések. Többnyire nem is annyira a higiénia, a tisztaság hiányzik, például elég, ha az uszodában van egy gyerek, sok szemölccsel a talpán, s ez bizony másokat is megfertőzhet. Nagymértékben megnőtt az allergiás megbetegedések száma is. Az utóbbi években óriási haladást értünk el a pikkelyösömör kezelésében. A mai, korszerű biológiai terápiával a súlyos psoriasis beteg tünetmentessé tehető és az ízületi panaszok is megszűnnek.

– Bizonyára nem véletlenül dolgozott 41 évig éppen a szekszárdi kórházban.

– Nagyon szerettem, szeretem azt a légkört, ami itt van. Nehezen jöttem el. Azt hiszem, szellemileg is, fizikailag is bírnám még a munkát. A kollégáim megbecsültek, ez kifejeződött abban is, ahogyan a búcsúztatómat megrendezték.

Még most is elérzékenyülök, amikor erről beszélek. A kórháznak van egy sajátságos légköre, amit például jelez, hogy ha el is mennek, teszem azt nővérek, a többségük visszatér. Mindig nagyon jó kollektíva volt a miénk, orvosok, nővérek egyaránt, ezt a Balassa-díjjal a kórház is jutalmazta. Az évek során nagyon sok beteggel találkoztam. Ha végigmegyek a szekszárdi utcán, szinte minden második ember rámköszön. Most, hogy betöltöttem a 65. évemet, úgy éreztem, nem kellene már annyit dolgozni: napi legalább nyolc óra munka a kórházban, plusz a magánrendelések. Egy kicsit kezdett sok lenni. Aztán itt van a család. Négy unokám van, egy kislány és három kisfiú. közülük három iskolás. Most, a nyári szünet után, amikor hazamentek Szekszárdról, a kislány azt írta, hogy „Nagyon jó nagyszülők vagytok.” A nyugdíjba menetelem időpontját sem véletlenül időzítettem a nyári szünet elejére.

Szeretnék minél több időt az unokákkal tölteni, hiszen, ha megnőnek, felnőnek, erre már kevesebb alkalmunk lesz. A nyugdíjazástól több szabad időt remélek.

Gyerekkorom óta hegedülök, tagja vagyok a Szekszárdi Kamarazenekarnak. Nem hagyom abba a munkát sem, folytatom a magánrendeléseimet Szekszárdon, Tolnán, és októbertől heti egy napot Pakson rendelek. Még ebben az orvoshiányos világban is nyugodt szívvel jöttem el, adtam át az osztályt dr. Karagity Eliza osztályvezető főorvosnak. Hál’ Istennek nálunk több fiatal is van, a bőrgyógyászat most népszerű szakma. Soha ennyien nem voltunk az osztályon.

Tolna, Pécs, Szekszárd – az állomások

Dr. Bajor Klára 1953-ban született Tolnán, ott járt általános iskolába és gimnáziumba is. A Pécsi Orvostudományi Egyetemen 1977-ben végezett, jó eredménnyel (cum laude), s októberben elkezdett dolgozni a szekszárdi kórházban.

Férje, dr. Winkler László, szülész-nőgyógyász főorvos. Mindig jó partner volt, mondja a főorvos asszony, aki nagyra értékeli, azt is, hogy ő nyugodtan mehetett külföldi kongresszusra, konferenciára, szinte minden évben.

Nemrég jött haza Párizsból, az európai bőrgyógyászati kongresszusról. Két fiuk már Budapesten él a családjával, mindketten vezető beosztásban dolgoznak.

Két év Algériában

Két évig Algériában dolgoztak a férjével, 1984–85-ben. Megismertek egy teljesen más kultúrát, életmódot és nem mellesleg megtanulták a francia nyelvet az angol meg a német mellé. Anyagilag is nagy segítséget jelentett a két éves kiküldetés. A megkeresett keményvalutának köszönhetően sokat jártak külföldön.