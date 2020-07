Negyed évszázada kapott városi rangot Simontornya

Huszonöt éve város Simontornya. Hivatalos, nagy rendezvényen ünnepelni viszont nem tudtak büszke lakói, mert a koronavírus közbeszólt. Jelenlegi és egykori polgármester, valamint intézményvezetők azért megemlékeztek az évfordulóról.

A város polgármestere, Torma József Egy születésnap margójára címmel küldött nyilatkozatot. Mint írja: éppen negyedszázada kapott újra városi rangot Simontornya. Egy olyan történelmi múltú település életében, mint amilyen az övék is, ez a huszonöt év csak egy apró epizód. Váruk révén településükön jól dokumentáltak a magyar történelem évszázadai, amelyek folytán maguk is büszkén lapozgatnak krónikáikban. A maguk mögött hagyott negyedszázad millió apró történései, mindennapi küzdelmei, hétköznapi örömei és sikerei közül csak az idő fogja eldönteni majd azt, hogy mi állja ki a történelmi emlékezet próbáját.

Emberléptékű világunkban a huszonöt év egy ember­öltőnyi időszak, éppen annyi idő, amely alatt a született gyermekből felnőtt lesz. Torma József hiszi, hogy városuk is felnőtté vált. Talán múltjukat már sokkal jobban érzik, igaz, jövőjük biztonságos útjait még néha tétován keresik, de hitük töretlen. Hiszik, hogy ennek a városnak nem csak múltja, hanem jövője is van.

Egy város vezetésének a múlt nagyon fontos kapaszkodó, de a jövőt kell építenie. A huszonöt éve született gyermek ma már életerős felnőtté cseperedett. A jelen üzenete és feladata egyszerű: életteret kell építeni a következő ember­öltőnek, nyilatkozta Torma József polgármester.

Simontornya volt polgármestere, Csősz Edit Facebook-idővonalán osztott meg bejegyzést a jeles nap alkalmából. Mint írta: huszonöt év telt el azóta, hogy Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság elnöke városi cím adományozásáról döntött, és így Simontornya 1995. július 1. napjával városi rangra emelkedett. Csősz Edit számára külön öröm és megtiszteltetés, hogy huszonöt évig szolgálhatta a város lakóinak érdekeit. Ebből tizenhét évig polgármesterként. Visszagondolva erre a negyedszázadra, sok harcos, de eredményeket hozó hétköznapot, és jó néhány csodálatos élménnyel gazdagító ünnepnapot éltek át együtt. Idén nem lesz városi ünnepség, de nagyon fontosnak tartja, hogy megemlékezzenek erről a jeles napról, amely összekovácsolja őket, Simontornyát szerető polgárokat, írta a volt polgármester június 29-én.

A Simontornyai Vár vezetője, Máté Imréné is nyilatkozott. Ő azt írta: a vár 1975-től mint vármúzeum folyamatosan várja a látogatókat. A műemléképület és a benne lévő kiállítások bemutatása mellett azonban egyéb közművelődési feladatokat is ellát. Simontornya életében fontos kulturális helyszín, a település életében mindig központi helyet foglalt el, ma is emblematikus épülete. Huszonöt évvel ezelőtt a várossá avatási nagy ünnepség is a várban, illetve a vár előtti téren zajlott. Azóta minden évben a vár udvarán ünnepi testületi ülés keretében történik az évfordulóról való megemlékezés. A korábban megszokott nagy rendezvények, kulturális programok az idén sorra elmaradtak, írta Máté Imréné, a Simontornyai Vár vezetője.

A Temi Fried Művelődési Ház igazgatója, Lacza Attila szerint Simontornya megérdemelte a városi címet, mert a mikrotérségben vezető helyet foglal el. A városiságot a közművelődés területén is megpróbálták érvényesíteni, és méltóak lenni egy város színvonalához. Ebben a huszonöt évben óriási összefogás volt. Tekintélyes hagyománya van a művelődési háznak, hiszen a bőrgyár tulajdonosai építtették. Idén ünnepli nyolcvanéves évfordulóját, mondta Lacza Attila július 7-én.