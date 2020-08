Négyszáz embert tesztelnek Pakson

A koronavírus-járvány várható második hullámának megelőző intézkedéseként négyszáz embert tesztelnek a napokban Pakson. A szűrésekre azért van szükség, mert a Paksi Gyógyászati Központ egyik munkatársáról kiderült, hogy egy igazoltan fertőzött beteggel érintkezett. Az intézkedésekről szerdán tartott sajtótájékoztatót Szabó Péter polgármester és dr. Bodnár Imre főigazgató.

A városvezető elmondta, hogy az érintett karanténba került, és megkezdték a tesztelését. Bíznak a pozitív eredményben, de a megelőzés érdekében a helyi egészségügyi szférában dolgozókat, valamint a Paksi Életfa Idősek Otthona munkatársait és lakóit tesztelik koronavírusra. Mindezt az önkormányzat költségére – írja a Paksihirnok.hu.

Dr. Bodnár Imre felhívta a figyelmet, hogy továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani a rendszeres, alapos kézmosásra, a kézfertőtlenítésre és a szájmaszk viselésére. A közegészségügyi szabályok továbbra is fennállnak, és a szakrendelések továbbra is csak telefonos konzultációt követően kereshetők fel.

Borítókép: Szabó Péter, Paks polgármestere (balra) és dr. Bodnár Imre, a Paksi Gyógyászati Központ főigazgatója a szerdai sajtótájékoztatón