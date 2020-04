Négyszáz maszkot ajánlott fel egy vállalkozó a városnak

Négyszáz maszkot ajánlott fel a szekszárdi önkormányzatnak Forenszki Róbert. A vállalkozó többségüket kedden délután át is adta Ács Rezső polgármesternek, és elmondta, a négyszázból százra egy-egy üzenetet is rányomtatnak. Van olyan darab, amelyiket „I love Szekszárd„ felirat díszít, de olyan is, amelyen az áll „Az én maszkom vigyáz Rád”. Forenszki Róbert megmutatta, egy szívecske alakú logót is készítettek.

Ács Rezső megköszönte a felajánlást, és elmondta, hogy a szakképzésben vizsgázó diákoknak és tanáraiknak szánják. Az érettségizők központilag kapnak védőfelszerelést az érettségire. A polgármester azt is elmondta, hogy az ilyen adományok azért is fontosak, mert folyamatosan pótolják a készleteket, maszkból jelenleg 14.500 áll rendelkezésre.

A városvezető szólt a szekszárdi vállalkozások társadalmi szerepvállalásának jelentőségéről, és emlékeztetett, hogy nem régiben autót és üzemanyagot is kapott a város, amely a veszélyhelyzetben dolgozók és önkéntesek munkájának sikeréhez járul hozzá.