Negyven éve a sikerek kovácsa az elismert bonyhádi pedagógus

Csábrák János az 1973 május elején rendezett megyei középiskolai atlétikai bajnokságon második helyezést ért el a 100 méteres gátfutásban. Ez az első hír a megyei napilapban az akkor tizenhat éves bonyhádi gimnazistáról. Eltelt negyvenhét év. A legutóbbi hír pedig az, hogy Csábrák János testnevelő tanár Budapesten, az MTA épületében a Magyar Diáksport Szövetség elismerő oklevelét vette át.

Az egykori munkahely nem változott. Csábrák János ma is Bonyhádon tanít, jelesül a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban. Méghozzá kiemelkedő színvonalon. Ezt bizonyítja a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) elismerő oklevele, melyben az szerepel, hogy tulajdonosa a 2018/2019. tanévi Diákolimpia legeredményesebb testnevelője Tolna megyében. Az életutat röviden áttekintve az elkötelezettség, a szakmai hozzáértés és az emberi érték egy pillanatig sem lehet kétséges.

– Szászváron születtem, a közeli Bonyhádon jártam gimnáziumba 1972-től – idézte fel a kezdeteket Csábrák János. – Itt kezdtem el komolyan atletizálni Szabó Mikós – Micu – testnevelő tanárom, egyúttal edzőm keze alatt. Példaképemnek tekintem őt, neki köszönhetem, hogy testnevelő tanár lettem.

A gimnazista diák belekóstolt a hármasugrásba és a távolugrásba is, majd lecövekelt kedvencei, a 400 méter síkfutás, a 300 méter gátfutás és a 400 méter gátfutás mellett. Utóbbi versenyszámban második helyezést ért el az országos ifjúsági bajnokságon, ráadásul új megyei csúccsal. Ekkor már kezében volt az értesítés, mely szerint felsőfokú tanulmányait Pécsen, a tanárképző főiskola földrajz-testnevelés szakán folytathatja. Már diploma előtt elkezdhette a tanítást, ugyanis Oláh Annamária kollégája hívására munkába állt Bonyhádon, a 2. Számú Általános Iskolában. A pedagógusi oklevelet mint levelező tagozatos szerezte meg 1981-ben.

– Nekem egyrészt mindig is tetszett ennek a kisvárosnak a légköre – hangzott Bonyhád melletti tanúságtétele. – Másrészt a Tolna Megyei Tanács megyei ösztöndíjasaként vállaltam, hogy ebben a megyében helyezkedem el. Mosonyi Gyula igazgató szabad kezet adott nekem, 1982-től, a testnevelés tagozat megalakulásától kezdve kiváló gyermekekkel dolgozhattam. A Bonyhádi Spartacus edzőjeként is sikeres korszakot éltem meg, egymás után jöttek a szép eredmények atlétikából. Serdülő korosztályos középtávfutóimmal kismaratoni bajnokságot, háromezer méteren magyar bajnokságot nyertünk. Öttusa csapatunk is begyűjtött egy arany-, illetve ezüstérmet.

Ezzel együtt Csábrák János úgy érezte, hogy jó lenne más sportágban is kamatoztatnia tréneri tudását. Elkezdett foglalkozni a labdarúgással, méghozzá olyan elhivatottsággal, hogy aranylábú fiait az országos diákolimpia döntőjébe vezette. Az ellenfélnek nagyobb szerencséje volt a büntetőrúgásokban, így a bonyhádi kisdiákok az egyébként szépen csillogó ezüstérmet vehették át. ű

Ugyanakkor máig valamennyiük fülébe csengenek a jelenlévő Puskás Öcsi elismerő szavai. A bonyhádi sikerkovács ugyanakkor arra jutott, hogy a tartósan jó eredmények érdekében ki kell építeni egy rendszert. Így és ezért hozta létre a Bonyhádi Focisuli Alapítványt.

Mint azt szavaiban némi iróniával megjegyezte, a jelenlegi, felmenő rendszerű országos labdarúgó programok helyi előképe a kilencvenes évek elejétől a kilencvenes évek végéig remekül működött a Völgység székhelyén…

– Azután 2000-ben megalapítottam a Botond sportegyesületet – folytatódott a visszatekintés. – Ekkoriban, már az új igazgató kérésére, beástam magam a röplabdába. Ebben a sportágban is eljutottunk országos versenyekre, de a legbüszkébb arra vagyok, hogy én fedezhettem fel a hazai röplabda egyik legjobb játékosát Baróti Árpád személyében. Pályafutását nálam kezdte, ma pedig a világot járja a válogatottal.

A 2010-es esztendő ismét nagy váltást hozott Csábrák János életében, ugyanis Ónodi Szabolcs igazgató – és testnevelő kolléga – invitálásának eleget téve visszatért az anyaintézménybe, azaz a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumba. Ekkor már átalakítva működött a városban az atlétikai centrum, illetve az Alma Mater rekortán burkolatú pályával rendelkezett. Máig itt tanítja, oktatja és neveli a fiatalságot a mozgás, a sport szeretetére, az egészséges életmódra. Talált, illetve kinevelt újabb csillagokat is. Varga Lőrinc negyedik lett az ifjúsági Európa-bajnokságon a 800 méteres síkfutásban. Volt tanítványával, azóta kollégájával, Scheid­ler Gézával közösen készítette fel Bartha Dávidot, a kiváló 400-as síkfutót, aki ifjúsági vb-n vett részt, azután a felnőtt Eb-n, Helsinkiben a magyar 4×400-as váltó tagja volt, a junior Eb-n pedig hatodik lett 4×400-as váltóban. A tanár úr két év múlva éri el a nyugdíj korhatárt, de nem lenne vérbeli és örökmozgó pedagógus, ha nem tervezne 2022 utánra is.

– Negyven éve vagyok a pályán, családomnak, feleségemnek rengeteget köszönhetek – mondta. – Az óhatatlan nehézségek, gondok leküzdésében sokat segített a közösség. Mindig megtaláltam azon lelki békémet, melynek birtokában nyugodt szívvel kezdhettem és folytathattam mindennapi munkámat. Ami valójában nem is munka, hanem életforma. Ami a jövőt illeti, nagy érdeklődéssel várom a bonyhádi atlétikai pálya elkészülését. Ez ugyanis minőségi váltást hozhat a helyi atlétikában. Úgy érzem, még van bennem annyi erő, energia és belső késztetés, hogy pár év múlva is képes legyek újabb tehetségeket szó szerint pályára irányítani.

Az utánpótlás Csábrák János 1957. december 25-én született Szászváron. Az általános iskola után a bonyhádi Petőfi Sándor Gimnáziumban érettségizett. A középiskolás évektől kezdve aktívan atletizált, 1976-ban a Szekszárdi Dózsa sportolójaként az Országos Ifjúsági Bajnokságon 400 méteres gátfutásban második lett, 1977-ben és 1978-ban az utánpótlás-válogatott kerettagja volt. Több mint húsz éven át vezette és szervezte a Bonyhád Város környéki Diáksport Bizottságot és a versenyeket. A Tolna Megyei Diáksport Tanács elnökségében szakmai hozzáértésével, javaslataival képviselte a térséget. A gyermeklabdarúgás terén elért kimagasló eredményeiért beválasztották a Magyar Diáksport Szövetség Labdarúgó munkabizottságába. Tanítványai évtizedek óta kiemelkedő eredményeket érnek el a diákolimpiai versenyek megyei és országos döntőiben. Dobogós és pontszerző helyezések bizonyítják többek között az atléták, a labdarúgók és a röplabdások felkészültségét. Növendékei közül sokan élvonalbeli játékosként, válogatottként szereztek elismertséget maguknak és a völgységi szakmai műhelynek.

Borítóképünkön Csábrák János és Dalma nevű, atlétikában ugyancsak szép sikereket elérő lánya a díjátadón