Negyvenéves a Napsugár Nyugdíjas Egylet

A múlt hét végén ünnepelték a bátaszéki Napsugár Nyugdíjas Egylet tagjai fennállásuk negyvenéves jubileu­mát. Az egylet vezetője, Mezei Bonifácné elmondta, a helyi művelődési házban volt az ünnepség, amit a kultúrház dolgozói előre feldíszítettek.

Pénteken este hetvenhatan jöttek össze – a saját tagjaikon kívül a környező települések nyugdíjasait is meghívták. Így jött vendég Bátáról, Alsónyékről, Szekszárdról, Decsről és Bátaapátiból is. Az idős embereket dr. Somosi Szabolcs, Bátaszék alpolgármestere köszöntötte, majd az egylet tagjai kis műsorral készültek, így énekeltek, verset mondtak. Ezt követte a vendéglátás, amit a helyi Talizmán étterem biztosított. A finom vacsora után zenére mulattak, illetve táncoltak is a nyugdíjasok.

Mezei Bonifácné elmondta, ő huszonkét éve a vezetője a Napsugár Nyugdíjas Egyletnek, melynek jelenleg ötven tagja van. A legidősebb nyolcvannégy éves, és az éppen ő maga, ennek ellenére aktívan szervezi a színes programokat. Négy nagyobb rendezvényük van évente.

Legközelebb karácsony előtt találkoznak majd, amikor mindenki készít egy kis meglepetést a másiknak. A neveket egy kalapba teszik, és mindenki annak adja az ajándékát, akinek a nevét kihúzta. Ezt a szép hagyományt már évek óta követik.