Nehéz éve volt Tamásinak is, de sok fejlesztés megvalósult

A tavasszal kirobbant koronavírus-járvány nehéz helyzetbe hozta az önkormányzatokat, nem volt könnyű év ez Tamásinak sem Porga Ferenc polgármester szerint.

Az idei tavaszi járványos időszakot jól átvészelte a város, hiszen akkor igazolt fertőzött, aki a településen élt, nem volt, tudtuk meg Porga Ferenctől. Tamási polgármestere ehhez hozzátette, a második szakaszban azonban már ők sem tudták elkerülni a fertőzéshullámot.

– Úgy gondolom, hogy nemcsak kommunikációs oldalról próbáljuk segíteni az itt élőket, hanem a szociális központon és a közétkeztetési cégünkön keresztül az időseket és a karanténba szorultakat is el tudjuk látni. A nehéz helyzetbe került családok megsegítésére járványügyi alapot hoztunk létre. Az Országos Mentőszolgálat kérésére pedig a volt tüdőgondozó épületét átadtuk az egészségügyi szerveknek egy járványügyi mintavételezési pont kialakítása céljából – tájékoztatott a városvezető.

Hozzátette, hogy a Tamásiban lévő cégek gazdasági helyzetére is hatással van a járvány. Az első időszakban csak néhány üzem állt le teljesen, a többség tovább működött, ha csökkentett kapacitással is. Az őszi időszakban is nehéz helyzetbe került a helyi vállalkozások egy része. A városvezetés úgy számol, hogy ez a helyzet az iparűzésiadó-bevételeikre negatív hatással lesz.

A kormány átalakította az önkormányzati adózás rendszerét, így a települések a jövőben nem számíthatnak a gépjárművek utáni adóra, illetve az iparűzési adó mértéke és elosztása is más elv alapján történik. Mindent egybevetve azzal kalkulálnak, hogy a 2020-as évben a Tamásiban működő cégek árbevétele is csökken. Mindezek miatt gazdasági tekintetben nehezebb évre számítanak 2021-ben. A pontos számokat a jövő év első felében tudják majd megmondani. A városvezető hangsúlyozta, fontos, hogy ebben az időszakban az európai uniós és a hazai forrásokat minél nagyobb arányban és mértékben tudják a városra, az itt élők javára fordítani.

Októberben zárult az a beruházásuk, amely a Tamási Város Fenntartható Ökoturisztikai Fejlesztése címet viseli. Porga Ferenc polgármester az ökoturisztikai projektet a város életében a fürdőfejlesztés után a város második legfontosabb turisztikai beruházásának tartja. Ez a beruházás három részből tevődött össze. Az egyik a fürdő melletti Túrapont épülete, amely részben már használatban van. A Tourinform Iroda ide költözött át, valamint egy vizesblokkot és egy vendéglátóipari egységet alakítottak ki, amelynek a felszerelése, berendezése folyamatban van. Úgy tervezik, hogy az új büfé a következő fürdőszezonra már működni fog. Ennek a projektnek a második része a Fenyves kilátó és a környékén kialakított családi park, a miniélménypark, már közel két éve használatban van. Sokan látogatnak ki a fenyvesbe, amely újra népszerű kirándulóhely lett. A harmadik elem a Dám Pont Látogatóközpont. Az itt található kiállítótér bemutatja a város és a térség természeti és kulturális értékeit, építészeti örökségét, hagyományait. A kiállítórészt nem egy hagyományos múzeumi tárlatra jellemző módon alakították ki, hanem interaktív eszközökkel, amelyek színes, érdekes, változatos lehetőségeket nyújtanak arra, hogy a helyi értékeket meg tudják jeleníteni. A kiállítás mindenkinek szól, de elsődlegesen a gyerekeket, a fiatalabb korosztályt és a családokat szeretnék megszólítani. Az épületben van egy ökobüfé és egy vizesblokk, amelyek a parkerdőbe látogatók kényelmét is szolgálják. A látogatóközpont és az előtte lévő terület alkalmas arra, hogy a város egyik legnagyobb rendezvényét, a Trófea Vadgasztronómiai Fesztivált a jövőben újra itt tartsák meg. A jelenlegi vírushelyzet miatt nem tudják megmondani, hogy mikor kerülhet sor a Dám Pont megnyitására.

Márciusban nyílt a Sportok Háza, amely városi sportközpontként működik. A járvány miatti kényszerszünet után júniustól kezdett üzemelni. Az épület nemcsak a helyi sportegyesületeknek, szakosztályoknak biztosít végleges otthont, hanem a tömegsport, a szabadidősport tárházát is nyújtja az érdeklődőknek. Játszóháza is nagyon népszerű a kisebb gyerekek körében, sőt családi rendezvényekre is alkalmas. A járványhelyzet miatt októbertől sajnos ismét zárva tart az épület.

Egészen friss hír, hogy a tamási fürdő megkapta a gyógyfürdő minősítést. A gyógyászati részleg a nyári időszaktól kezdve többféle gyógyászati ellátást nyújt. A következő lépés a gyógyhellyé minősítés. Nemcsak a fürdőnek, hanem annak tágabb környezetének, a 65-ös főúttól a Miklósvári parkerdővel bezárólag kaphatná meg ez a terület a gyógyhely státuszt, amely további fejlesztési forrásokat hozhat a városba.

– Benyújtottunk egy támogatási kérelmet a régi fürdőrész fejlesztésével kapcsolatban, és megkaptuk a támogató döntést, amely első lépésben ötvenmillió forint forrást biztosít a tervezésre és az előkészítésre. Szeretnénk komplex módon az egész régi fürdőrészt felújítani, vízvezeték-hálózattal, épületgépészettel, épületekkel, medencékkel együtt, és egy élmény-csúszdaparkkal bővíteni – tette hozzá Porga Ferenc polgármester.

A külterületeken több évtizedes elmaradt fejlesztéseket igyekeznek pótolni. Az elmúlt időszakban sikerült több helyen javítani az állapotokon, de ez nem jelenti azt, hogy már minden rendben van. A legfontosabb a vezetékes ivóvíz eljuttatása, főleg az ellátatlan külterületi részekre. Az engedélyes tervek már minden olyan külterületi részre elkészültek, ahol eddig nem volt vízellátás. A benyújtott támogatási igényüket befogadták. A pusztákon az a probléma, hogy a 90-es évek elején a kárpótlási folyamatok lezárulása után közterületek alig maradtak, szinte minden magánkézbe került. Ezen a helyzeten csak lépésről lépésre tudnak változtatni. Az idei évben Fornádpuszta központjának egy részét sikerült megvásárolniuk, ami lehetőséget ad arra, hogy a közvilágítást tudják fejleszteni és egy kisebb játszóteret kialakítani. A buszmegállókat itt és Kecsegén is sikerült felújítani.

A városközpont közlekedését régóta készülnek átszervezni, észszerűbbé tenni, és ahol lehet, megújítani. 2020 végén első lépésként a Kossuth tér és a mellette lévő utcák forgalmi rendjét alakították át. Elsősorban a biztonságosabb közlekedést tartották szem előtt. Ezt a folyamatot kívánják külső szakértők bevonásával folytatni 2021-ben. Szeretnék a József Attila-lakóteleptől egészen a 61-65-ös kereszteződés közötti városközponti részt ilyen szemüvegen keresztül áttekinteni. Szó van a forgalmi rendről, parkolási helyzetről, gyalogos forgalomról, közvilágításról. Parkolókat kell kialakítaniuk és a parkolási rendet a lakótelepeken és a rendelőintézetnél is szabályozniuk kell. Az idei év fontos projektje volt a Zrínyi utcai üzletsor előtti közterület felújítása, amely a napokban használatba kerül. Ehhez részben kapcsolódik a kommunális adó felhasználása. Ezen a téren a következő időszakban sem lesz változás, a lakosság által befizetett adót út-, járda- és parkolóépítésre fogják fordítani. Ezt tették az elmúlt öt évben, és teszik a következő időszakban is. Még sok olyan út és járda van, amely sajnos rossz állapotú. Lépésről lépésre, ütemezetten haladnak előre.

– Ebben az önkormányzati ciklusban kell megoldanunk a gimnázium bővítését, egy úgynevezett katolikus iskolai negyed kialakítását. A Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium bővítésével egy helyre kerül az egyházi kézben lévő óvoda, alsó tagozat és egy a kisgimnáziummal párhuzamosan induló felső tagozat is. A beruházás a gimnázium mögötti telkek beépítésével valósulna meg. Fontosnak tartom, hogy a tamási középiskolák erősek legyenek, hogy itthon tudjuk tartani a gyerekeket és a városba tudjuk vonzani a közeli és távolabbi környék diákjait. A szakmunkásképzés rendszere is megváltozott, abban bízunk, hogy a szakképzés területén a Vályi Szakképző Intézmény is erősödni fog – mondta Porga Ferenc.

A tanuszoda, az ivóvízminőség-javító program, valamint a Siófok-Pécs közti kerékpárút nem önkormányzati, hanem állami beruházás keretében valósulnak meg. Mindhárom projekt nagyon fontos számukra, mivel az itt élők életminőségét érinti, de a kivitelezésük nem a város hatásköre. Az ivóvíz esetén óvatos optimizmusra ad okot az, hogy a kivitelezői szerződés aláírásra, a munkaterület átadásra került, vagyis 2021-ben elindulhatnak a munkálatok. Bíznak abban is, hogy még ebben a ciklusban elindul a Siófok-Pécs kerékpárút építése. Az elképzelések szerint a Tamási-Siófok szakaszt építenék meg először az egykori vasútvonal nyomvonalán, összekötve Tamásit a Balatonnal, a következő szakaszban pedig Dombóvárral. Várható, hogy a következő évben a tanuszoda-beruházás is elindul.

2021 szeptemberére szeretnék a bővített bölcsődét megnyitni. Ez leginkább azért fontos, mert a mostani huszonhét helyett közel ötven férőhelyük lesz.