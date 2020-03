Nehezíti az álláskeresők helyzetét a vírus

Az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület és a Tolna megyei munkaügyi központok is csökkentett módban üzemelnek a koronavírus terjedésének megelőzése érdekében.

Az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület alapvető célja elsősorban a helybeli munkaerőpiac szempontjából hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, az elhelyezkedés segítése, a munkáltatói kultúra fejlesztése, prevenciós módszerek kidolgozása és fejlesztése. Az egyesület központi módszere a személyes ügyfélfogadás.

A koronavírus-veszély miatt a hétfői napra azt találták ki, hogy ha jönnek ügyfelek, akkor egyesével és lehetőleg röviden konzultálnak velük. De nem kizárt, hogy azt fogják javasolni, hogy egy darabig az ügyfélfogadás is telefonos kapcsolattartásra szűküljön. Ez az új ügyfeleknél problémásabb, de erre is kidolgozás alatt van a módszertan.

– Igyekszünk napról napra, óráról órára követni a híreket. Most úgy döntöttünk, hogy kollégáink csak helyben fogadnak ügyfeleket (a korábban említett módon), a Kormányhivatal Járási Osztályain való személyes ügyfélfogadást felfüggesztjük. Jelenleg a stáb nagy része itt van az irodában, másoknál, divatos szóval élve home office-t (otthoni munkavégzést) rendeltünk el. A gyerekeseknek különösen kell az, hogy otthonról dolgozhassanak, mert az iskolák is zárva vannak. A munkánkkal (programjainkban) tömérdek adminisztráció jár együtt, tehát lesz is mit csinálni távmunkában, valamint az ügyfelek utánkövetését telefonon meg lehet oldani és kidolgozás alatt a többi módszertani rész – mondta Weiszné Szabó Magdolna, az egyesület titkára.

– A mi vidéki irodáink a kormányhivatal járási osztályain vannak, de voltak járások, ahol már múlt héten is kevés volt az ügyfélforgalom – mondta Kajsza Péter, az egyesület elnöke. – Egy munkatársnőnk babát vár, vele már a múlt héten megbeszéltük, hogy tartózkodjon a személyes ügyfélfogadástól, jelenleg otthonról dolgozik. Mára az őt helyettesítő kolléga munkáját is átszerveztük a helyzet súlyosbodása miatt. Igyekszünk a megfelelő körültekintéssel és óvatossággal kezelni a kialakult helyzetet, elkerülve a pánikot, amely legalább annyira gondot jelenthet, mint az óvatlanság.