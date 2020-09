Neki köszönhetően szekszárdi volt az első magyar videóklip

Kindl Gábor filmes szakember Közjóért kitüntető díjat vett át a szekszárdi polgármestertől a Város Napja ünnepi közgyűlésén szombaton. Kindl Szekszárdon született 1957-ben, de rendezőasszisztensként Miamiban is babérokat szerzett.

Kindl Gábor beszélt a kezdetekről. Elmondta, akárcsak ma, a fiatal generáció az 1970-80-as években is kereste önmaga megmutatásának lehetőségét. Az ő egész pályája is erre a szálra van felfűzve. De azt csinálja, amit szeret.

A 1970-80-as években az ifjak sok esetben a zenében találták meg az önkifejezés módját. Ő is imádta a zenét. Tizennégy-tizenöt évesen már pop-rock zenekarban játszott. Mikor tizennyolc éves korában e projektje megszűnt, a diszkó felé fordult, amely rádiós műfajként akkoriban indult Európában és Magyarországon is. Rögtön bejött neki, és 1976-ban vagy ’77-ben hivatásos disc jockey, azaz lemezlovas lett.

A DJ-k egyben véleményformálóvá is avanzsáltak, hiszen a mikrofonba beszélve emberek ezreihez szólhattak. Ennek megfelelően a korabeli rendszer felfigyelt rájuk, és a fiatal DJ-knek vizsgázniuk kellett. Kindl évekig lemezlovaskodott.

Pályája következő állomását a Tolna Megyei Népújság képezte. Ez pedig úgy történt, hogy a playbackéneklés még nem ment, a sztárok személyesen eljöttek a diszkókba, ahol akár kocsmaasztal is szolgálhatott DJ-pult gyanánt. A zenészek a helyszínen interjút adtak, a közönség figyelmesen meghallgatta a sztárokat.

A Tolna Megyei Népújság a jelenségre felfigyelve felajánlott Kindl Gábornak egy rovatot, amely fiataloknak szóló összeállításokat jelentett Rock­pont címen. Slágerlista, fotó, helyi zenekarok, rövid cikkek szerepeltek itt. Kindl információkat vadászott a fellépő előadókról. Írt olyan bandákról, mint a Heavy Metal Thunder vagy a Last Preacher.

Rádiózni szeretett volna, az azonban még nem indult. A televíziózás viszont igen. Képújságnak nevezték, ahová a Városi Televízió 1987-88 körül meghívta kis headline híreket kreálni például Szűcs Judith énekesnő új albumának megjelenéséről. Rengeteg élő adást készített, együtt dolgozott Dránovits Istvánnal, Kocsis Imre Antallal, Kutny Gáborral, Mayer Zoltánnal. De a híradózásból, hírműsorozásból hamar kilépett, és ifjúsági adások készítésének állt neki. 1990 környékén csinálta a Nulladik óra című műsort.

A Városi Televízióról leválva létrehozta Magyarország egyik első kereskedelmi tévéjét, a Pop TV-t, amely 1991-ben már produkciókkal jelentkezett. 1996 táján lett saját frekvenciája, ettől kezdve napi rendszerességgel sugárzott. A Vekker című reggeli műsor mellett esti és éjszakai adásokkal is előrukkolt. Népszerű volt, anyagilag azonban megterhelő. A Pop TV 1998-ig működött.

Kindl eztán visszatért a városi tévébe, ahol főszerkesztőként is tevékenykedett.

2000-ben már a filmekre összpontosított. Igaz, kisebb alkotásokat, dokumentumfilmeket az 1990-es évek legelején is készített, Mayer Zoltánnal megcsinálták Magyarország első videóklipjét. Dokumentumfilmje van Kabos Gyula színészről Mosolyvarázsló címmel. A Szekszárdi Retro című film az 1960-70-es évek Szekszárdjának zenekedvelő fiatalságát mutatja be. A Bartina pedig egy hosszabb ideje fennálló közösség előtt tiszteleg.

A játékfilmeket egy-egy álom beteljesüléseinek tartja, bár egy low-budget (alacsony költségvetésű) film elkészítésébe merész dolog belevágni. Állami támogatást soha nem kapott.

Elmesélte, hogy Háry Jánoshoz gyerekkora óta ragaszkodik. Kismórágyon nőtt fel, a faluban anyja könyvtárosként dolgozott, és 1959-ben jelent meg egy Háryról szóló színes képeskönyv, melynek története beleégett a gyerek Kindl Gáborba. A katonatörténetek közkedveltek, a könnyűlovas huszár hungarikum, Háry figurája pedig Garay János révén Szekszárdhoz kapcsolódik. Ebből kiindulva készítette el néhány éve az Obsitos című filmet, melyet már tizennégyezren láttak, filmtúrát is tervez vele. Azt azonban nem tudja, készít-e még játékfilmet.

A Közjóért kitüntető díjról szólva Kindl Gábor elmondta, számított is rá, de valahol mégis meglepte: ahhoz szokott inkább, hogy adja a plaketteket, ő maga kevés elismerésben részesült. Jóllehet épp idén avatta díszpolgárává Hazaszólít a harangszó című filmjéért a felvidéki Fél település.

Dolgozott számos fesztiválon, és az Out of Balance című 2007-es amerikai film rendezőasszisztenseként is tevékenykedett. Sosem késett a forgatásról, és a precíz, pontos amerikaiak elfogadták őt, jó volt a közös munka. Sok időt töltött például Jessica Barth színésznővel. A mai napig jóban van amerikai kollégáival.

Akkor mégis miért maradt szekszárdi? Anyja azt mondta: az ne menjen külföldre, aki elbőgi magát a Himnuszon.

Október 15-e és 19-e között lesz egy világprogram, filmes játék, amely folyamán egyperces filmeket kell készíteni. Ezen esemény előzményei 2004-ig nyúlnak vissza. Az akkori villámfilmmaratonon ott volt még Jancsó Miklós, Makk Károly, prof. Karl Bardosh filmrendező és Pados Gyula operatőr.