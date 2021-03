Nem a háziorvosi rendelőket kell hívni

A világot sújtó vírus megnehezíti mindenkinek az életét és minden eddiginél nagyobb feladat elé állítja az egészségügyben dolgozókat. A COVID harmadik hulláma miatt egyre több embert kell szűrésre küldjenek a háziorvosok, s mióta – mindenki szerencséjére – már érkeznek a védőoltások, azok javarészét is nekik kell beadniuk.

A viszonylag kis rendelőkben, ahol nem csak egy háziorvos rendel, az oltással járó rengeteg szervezés és adminisztráció nehezen megoldható feladatot ad. Szekszárdon a gondot jelentősen enyhíti, hogy a hónap elején a Babits Kulturális Központban megnyílt egy oltóhely. Erről beszélt dr. Papp Zoltán, Tolna megyei háziorvosi kollegiális vezető.

Azzal, hogy mióta az oltópontra kiszervezték az oltandók behívását és az oltás nem a rendelőkben, hanem az oltóponton történik, a szekszárdi háziorvosoknak több ideje jut a betegellátásra. Így már nem kell nekik olyan sokat telefonálgatniuk, ami a betegellátástól vonta el az időt. Most ezt a szervezést a városi védőnők, s a Babits Kulturális Központ dolgozói végzik. Azért is marad valamelyest több idejük a betegellátásra, a gyógyításra, ami – mondjuk így békeidőben – általában feladata volt a háziorvosoknak, mert a törvényalkotók megfogalmazták a telemedicinális gyógyítás jogi feltételeit, s a szokásos recepteket felíratni, bizonyos igazolásokért, remélhetőleg hamarosan a beutalókért sem kell már a rendelőbe jönni, hanem telefonon, e-mail-en is lehet kérni ezeket.

Ezek ellenére még most is a hajdaninál sokkal több időt kell a háziorvosoknak telefonálással eltölteni, mert rengetegen hívják őket, kérdezve, hogy mikor kerülnek sorra az oltásnál, rajta vannak-e az oltási listán – amelynek teljes tartalmát a háziorvosok egyébként nem látják –, és, hogy milyen vakcinát kapnak, vagy, hogy azoknak milyen mellékhatásai lehetnek. Mert sokan még nem tudják, hogy erre a célra szolgál a 1818-as telefonszám, s hogy a regisztráltak az interneten az [email protected] e-mail címen egyeztethetik adataikat. Egyébként a tapasztalat azt mutatja, legtöbb hiba a rosszul megadott telefonszámból adódik, amit vagy a jelentkezők, vagy az adatokat feldolgozók elírtak. Ha ezt a rövid telefonszámot, a 1818-at tárcsáznák, vagy ezen az e-mail címen érdeklődnének a regisztrációjukról a páciensek, a háziorvosi rendelők telefonjai nem lennének olyan gyakran foglaltak.

Papp doktor, mint Tolna megyei kollegiális háziorvosi vezető most a járvány idején nem csak saját körzetében adja be a védőoltást, hanem ismeri a megye 122 praxisában gyógyító 97 háziorvos ilyen teendőit, lehetőségeit is. Kis településeken, esetleg több falu összefogásával sem lehet úgy megszervezni az oltást, mint az Szekszárdon a Babits Kulturális Központban történik, de sok helyen a polgármesteri hivatalok segítik ezt a munkát, például adminisztrátorokat biztosítanak, s ők hívják telefonon a beoltandókat, küldik őket a rendelőbe, és időpontra, amelyet a háziorvos megjelöl.

Segíti a munkát, ha az oltásra érkezők pontosan a megadott időre jönnek, és már kitöltve hozzák az internetről is letölthető, kinyomtatható Hozzájáruló Nyilatkozatot. Az oltásra regisztráltak számának növekedése tapasztalható – talán, mert látják, hogy oltási reakciók nincsenek, vagy átmenetiek – egyre többen regisztrálnak, s egyre ritkábban fordul elő, hogy valaki egyik vagy másik fajta oltást nem kéri. Mintegy szlogen lett, hogy mindegyik oltás jobb, mint a COVID!