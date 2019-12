Nem az ajándékokról szólt régen az ünnep

Száz, százötven évvel ezelőtt teljesen más volt a karácsony megyénk szívében, a Sárközben. A hagyományok meghatározták az ünnepet, mely nem az ajándékokról szólt. Akkor még nem a bevásárlóközpontokat látogatták nagy igyekezettel az emberek, hiszen akkor erre lehetőségük sem volt.

Kovács János, Venesz-díjas mesterszakácsot arra kértem, idézze fel szülőhelye, a Sárköz hagyományait, az étkezési szokásokat, s azt, hogy milyen volt itt a karácsony a XIX. század végén.

– A gazdasági élet megjelent az ünnepi asztalon és az asztal alatt is. Vagyis zabot, búzát, kukoricát kis edényben kikészítették az asztalra, amit később az állatokkal etettek meg – mondta Kovács János. Ez a jelképes gesztus arról szólt, hogy egészségesek legyenek az állatok, és jól szaporodjanak. Az asztal alá kisebb mezőgazdasági szerszámokat is tettek, ekét, vasat, hogy eredményes legyen a gazdálkodásuk.

A katolikus közösségek karácsony szent estéjén böjti napot tartottak. Aszalt gyümölcsöt, mákos tésztát ettek. Diót, almát, mézet és mézbe mártott fokhagymát. Nem hiányzott az asztalról a dércsípte sütőtök sem, mely az akkori hiedelem szerint megvédett a torokgyíktól.

Az almát mindig annyi gerezdre szeletelték, ahányan ültek az asztalnál, és amikor elfogyasztotta ki-ki a maga szeletét, akkor a többiekre gondolt. Ennek a szertartásnak az volt a lényege, ha a családtól évközben bárki távol kerülne, netán eltévedne, mindig visszataláljon a szeretteihez. Nem hiányzott régen az asztalról a kelt kalács sem, melyből később alakult ki a bejgli.

A karácsonyra való készülődést András napja (november 30-a) után kezdték el, ekkor sorra vágták le az egész évben hizlalt disznókat. A többség igyekezett ezt úgy időzíteni, hogy minél közelebb kerüljön ez az időszak a karácsonyhoz, már csak a hús miatt is. A mestergerendás épületekben borókaágból készített koszorút akasztottak fel, készültek a sütemények, melyek illata (méz, fahéj, szegfűszeg) átjárta a lakást. Egészen a közelmúltig (1970-es évekig) nem nagyon volt divat az ajándékozás, illetve egyedül a keresztanya köszöntötte almával, dióval a gyerekeket.

Hogy mi maradt meg a régi hagyományokból a mai Sárközben? Kovács János elmondta, a könnyebb ételek kultusza szentestére most is megmaradt, hiszen a halászlé, vagy harcsából, süllőből készült ételek viszonylag könnyűnek számítanak. A karácsonyi ebédet már a töltött káposzta határozza meg, sok helyen sütnek pulykát is, de divat maradt a pörkölt és a baromfihúsból készült ételek.

December 27-én van János napja, ekkor van a borszentelés ideje, egyre több településen ma is megtartják. A felszentelt bort visszatöltik a gazdák a hordóba, hogy a benne lévővel együtt kiváló évjáratú legyen belőle. A két ünnep között ma is jó alkalom nyílik a barátságok, komaságok ápolására, ilyenkor tart még az eszem-iszom és a jó ízű beszélgetés.