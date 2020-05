Nem csalás, nem ámítás a Bright Lies IPA

Legutóbb a szekszárdi Brew Your Mind sörfőzde dupla IPA sörét teszteltük, ezúttal egy sokkal lágyabb, kedvesebb, könnyebb sör került kezeink közé.

A Bright Lies IPA nem a klasszikus értelemben vett IPA. Nem a hagyományos India Pale Ale, hanem egy amerikai változata, amit NEIPA-ként, tehát New England IPA-ként tartanak számon. Ettől kezdve pedig nem is szabad azt várni tőle, amit egy sima IPA sörtől.

A címke előrevetíti, mit is tapasztalunk majd, ha kitöltjük az italt. Gyönyörű, citromsárga, opálos színt kapunk, hófehér paplanhabbal a tetején. S már a doboz szisszenésekor megcsapja orrunkat erőteljes citrusos illata, a pohárban domborodik ki igazán, megspékelve enyhe zabos felhanggal.

Az első kortyok pedig nem is okoznak csalódást, mondhatni nem hazudtolja meg magát a küllem. Nagyon erőteljes citrusosságot érezni, enyhe édességet, majd a korty végén egy laza, kellemes keserűt. Trópusi gyümölcsöket is felfedezhetünk benne. Az amerikai komlók remek összhangban tevékenykednek a sörben, jól kiegészítik egymást. Mivel rengeteg zabmalátát használtak fel, így nem okoz meglepetést az sem, hogy bár könnyen fogyasztható, anyag azért van benne, ízében és testességében is tetten érhető, hogy nem spórolták ki belőle a malátákat.

Összességében egy nagyon üdítő NEIPA a Bright Lies. Frissítő, könnyedén fogyasztható, 6,5 százalékos alkoholtartalmának dacára is, ez ugyanis egyáltalán nem érződik ki a sörből. Egy hosszú nap után inkább legyen ez a jutalom, mint bármi más.

Brew Your Mind Bright Lies IPA 6,5 % Összetevők: víz, árpamaláta, zabmaláta, komló, sörélesztő