Nem emelnek helyi adót, támogatják a védőoltást Bátaszéken

Jóváhagyta a bátaszéki képviselő-testület a BÁT-KOM 2004 Kft idei évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját. Az önkormányzati cég az év első tíz hónapjának adatai szerint előreláthatóan teljesíti éves tervét, sőt a közfeladatokhoz kapcsolódó ellátási szerződésének összegét 3,5 millió forinttal csökkenteni is tudta, mert növelte külsős vállalkozásai bevételét. Elfogadták a Bátaszékért Marketing Nkft. beszámolóját is, illetve a jövő évre tervezett önkormányzati rendezvények programját. Jövőre is lesz Város napja, Bornapok, ősszel pedig Királyi gasztronómia. A rendezvényekre a város 22 millió forint fedezetet biztosít, tájékoztatta lapunkat dr. Bozsolik Róbert polgármester.

Folytatódik 2019-ben is a védőoltási program, amely a bárányhimlő és a Rota-vírus elleni oltást támogatja. Az előbbi a 2016-ban, az utóbbi a 2019-ben született babákra vonatkozik. A védőoltásra a város egymillió forintot biztosít. Felülvizsgálták a képviselők a fizetési kötelezettségeket megállapító három rendeletet, és elfogadták, hogy három területen nem lesz emelés. Így nem emel helyi adót, temetői díjat és lakásbérleti díjat sem a város. Ez utóbbinál ugyanakkor a tavalyi rendelkezést kell figyelembe venni, akkor nyolc százalékos lakásbérleti díj emelésről döntöttek, ami 2019-től lesz érvényes.

Tájékoztató hangzott el a szennyvíztelep fejlesztéséről, illetve a Bátaszék-Báta szennyvízcsatornázásról. A szennyvíztelep kilencven százalékos készültségben van, várhatóan 2019 tavaszára el is készül. Kövesden, Lajvéron pedig megtörtént a nyomvezetékek kiépítése.

