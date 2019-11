Nem felejtik el a szeretett orvost

Fél évszázadon át gyógyította Iregszemcse és Újireg lakosságát Dr. Varga József szülész-nőgyógyász szakorvos, körzeti orvos, mindkét település első díszpolgára. A nagy megbecsültségnek örvendő doktor 82 éves korában hunyt el, hét évvel ezelőtt.

Mostanra már emléktáblája is van, amit az egykori orvosi rendelője falán helyeztek el még a nyáron, és amit a fia, Dr. Varga Csaba készíttetett.

– A tábla Iregszemcse jelenlegi szociális intézményének a falán van, ami korábban egy önkormányzati bérlakás volt, a lakásunk, és egyben édesapám munkahelye. Szerény ember volt, valószínűleg tiltakozott volna emiatt, de úgy gondoltam, hogy mivel az idén van a kilencvenedik születésnapja, ezt méltó módon kell megünnepelni – mesélt a részletekről Dr. Varga Csaba, majd felelevenítette édesapja emlékét.

Dr. Varga József Medinán született, parasztcsaládban, egyedüli gyerekként. Az ottani falusi tanító figyelt fel rá, és a fiú nagyapjával meg is beszélték, hogy tovább kell taníttatnia. Így íratták be a kiskunhalasi gimnáziumba, ahonnan átkerült Gyönkre. Az érettségi után a pécsi orvostudományi egyetemen folytatta a tanulmányait, Pincehelyen szakvizsgázott, majd ott le is telepedett, és szülész-nőgyógyászként kezdett el dolgozni.

Nem sokkal később azonban áthelyezték Iregszemcsére, még 1959-ben. Oda már a feleségével, Etával érkezett, akivel a gyönki gimnáziumi évek alatt ismerkedett meg.

– Nagy házban laktunk, ahová úgy kellett vödörben bevinni a vizet a kútról. Mindenhol így volt faluhelyen. A házban volt a rendelőnk. Éjjel-nappal jöttek az emberek, édesapám szinte minden orvosi szolgálatot ellátott. Fogorvosként is dolgozott, fogakat húzott és készített, fertőző betegségeket gyógyított. Sosem felejtem el, hogy a téli hónapokban még gyerekek is születtek a házunkban, akiket az olajkályhánk mellett melengettünk. A településen mindenki hozzánk járt. Édesapám belejött a körzeti orvosi munkába, amit eleinte nem kedvelt. Később már nem is akart elmenni, és a falu is megszerette. Nyugdíjasként is segítette kollégáit egészen a haláláig – mondta a fia, aki szintén orvos lett, és Budapesten dolgozott baleseti sebészként.

Dr. Varga Józsefnek egy unokája született, aki szintén az orvosi hivatást választotta, mint egykoron nagyapja és édesapja. Eta néni a mai napig Iregszemcsén él.