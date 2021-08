Nem feltétlen segít egy kegyelemkettes

Júniusban közel negyvenezer diáknak nem sikerült megszereznie a kettes osztályzatot valamely tantárgyból az oktatáskutatók felmérései szerint. A javításra kötelezettek többsége az általános iskola felső tagozatából, illetve a középiskolások közül került ki. Tolna megyében nagyjából ezer diáknak nem sikerült lezárnia az adott tanévet.

Ezt ne hagyja ki! Utcai harcokat vizionál Gyurcsány 2022-re

Megyénkben mintegy húszezer általános iskolás és tizennégyezer középiskolás koptatja a padokat. Közülük nagyjából ezer diáknak nem sikerült lezárnia az elmúlt tanévet. A mögöttünk lévő iskolai év nem volt könnyű, hiszen hetekig otthonról, digitális oktatással tanultak a diákok. Akiknek segítettek a szülők ez idő alatt, azoknak többnyire a megszokottnál jobban sikerült az év végi bizonyítvány.

A diákok zöme matematikából, illetve más természettudományos tárgyból kénytelen pótvizsgázni, de a történelem és az idegen nyelvek követelményei is esetenként teljesíthetetlennek bizonyult. Az általános és középiskolákban hivatalosan augusztus tizenötödike és szeptember elseje között zajlanak a pótvizsgák, a valóságban a javítók időpontját az iskolák attól függően határozzák meg, hogy mikorra esik a tankönyvvásárlás. Ez utóbbi ugyanis sarkalatos kérdés a pótvizsgázók számára: ha sikeres volt a beszámoló, meg kell venni a következő évfolyamra való csomagot, ha nem, maradhatnak a tavalyi könyvek.

Javítóvizsgát az a tanuló tehet, aki a tanév végén legfeljebb három tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, vagy az osztályozóvizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik, tájékoztatta lapunkat a Szekszárdi Tankerületi Központ. A javítóvizsgára az iskola igazgatója által meghatározott időpontban kerülhet sor. Erről a diákot a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell.

A bátaszéki Kanizsai Dorottya általános iskolában kilenc diák próbálkozott a javítóvizsgával augusztus 25-én, közülük olyan is volt, aki több tantárgyból próbált megfelelni, mondta Mészáros István, az intézmény igazgatója. Itt a matematika és az idegen nyelv okozott problémát. Az igazgató elmondta, a mögöttük lévő tanév nem volt szokványos, hiszen több hétig digitális oktatás is folyt. Tisztában vannak azzal a tanárok is, hogy a jelenléti oktatás jóval többet ad a tanulóknak, a kapcsolat itt személyes. Mindezt az értékelésnél figyelembe is vették. Sajnos mindig vannak olyan gyerekek, akik a tanulást félvállról veszik, így nem csoda, ha javítóvizsgára kényszerülnek.

A szekszárdi Babits általános iskolában három diák pótvizsgázott a héten, mondta Botos Ilona iskolaigazgató. Ezt megelőzően lehetett kérni korrepetálást a szaktanároktól. A pótvizsga hetében nem csak a diák, a család is nehéz napokat él át. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ha csak két tárgyból bukott meg a gyerek, még van esély a sikerre. Ha valakinek mégis évet kell ismételnie, az megbélyegzésnek tűnik, de másképp nézve lehetőség a felzárkózásra. Több szakember van azon a véleményen, ha hiányoznak a szükséges alapok, akkor a gyermeket nem célszerű egy kegyelemkettessel továbbengedni, hiszen a hiányosság így megmarad.

Pótvizsga előtt korrepetálás A Tamási Tankerületi Központ fenntartásába tartozó intézmények tanulói a digitális oktatási időszak nehézségei ellenére nagyon jó eredménnyel zárták az elmúlt tanévet. A diákok egy részének augusztus utolsó hetei azonban nem a vakációról szólnak, hanem az osztályozó- és javítóvizsgákra való felkészülésről, amely a tanulók öt százalékát érinti, mondta Kökönyei Hedvig szakmai vezető. A diákok között van egyéni tanrendben tanuló (külföldi tartózkodás, egészségügyi problémák miatt felmentett) diák, illetve a jogszabályban meghatározott hiányzást elérő tanuló is. Az iskolákban a tanév utolsó napján a vizsgákhoz, a felkészüléshez szükséges tananyagokat és segédleteket a tanárok átadták a diákok részére. Az iskolák augusztus utolsó hetében biztosítják a személyes segítségnyújtás lehetőségét is. A tanulók nagy százaléka ezt igénybe is veszi.

Borítóképünkön: Ha egy-két tárgyból kell vizsgázni, van remény (illusztráció)