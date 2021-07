Nem lehetünk elég hálásak az egészségügyben dolgozóknak

Tolna-szerte az egészségügyben dolgozókat ünnepelték a Semmelweis-nap apropóján. Volt ahol kitüntetést adtak át, máshol zenés, közösségi ünnepséggel, ebéddel vagy vacsorával látták vendégül az elmúlt másfél év hőseit.

Ebéddel egybekötött zenés közösségi rendezvényen látta vendégül mintegy százötven dolgozóját a Tolna Megyei Balassa János Kórház Semmelweis-napon, tegnap az intézmény parkjában.

– Van egy, az alapítóhoz, Balassa Jánoshoz kötődő ünnepnapunk, amelyet októberben tartunk. Sajnos tavaly ez a járványveszély miatt elmaradt. Úgy éreztük, hogy a járvány harmadik hullámának lecsengésével, az idei Semmelweis-nap apropóján itt az idő, hogy megálljunk, megpihenjünk egy kicsit és megköszönjük a dolgozóknak az elmúlt másfél év emberpróbáló munkáját – fogalmazott a rendezvényen dr. Németh Csaba főigazgató.

– Hogy az elmúlt hónapokra visszatekintsünk, talán ez a leghitelesebb helyszín, ahol a kórház dolgozói vállt vállnak vetve küzdötték végig a járványt. Nem tudjuk mi vár ránk ősszel, de most álljunk meg egy kicsit, legalább egy szusszanásnyit pihenjünk! – mondta dr. Németh Csaba, aki hozzátette, a járvány alatt végzett munkája alapján most nem emelne ki senkit, mindenkinek megköszöni a munkáját.

Stílszerűen fehér köpenybe bújva adtak műsort a Swing Ladies énektrió tagjai a tolnai önkormányzat által rendezett Semmelweis-napi ünnepségen, szerdán este. A Hámori étteremben tartott műsoros vacsorára a városban dolgozó orvosok, ápolók, asszisztensek mellett a helyi szociális szféra munkatársait is meghívták.

Az eseményen Appelshoffer Ágnes polgármester az egész város nevében megköszönte az egészségügyben és a szociális területen dolgozóik példamutató helytállását a pandémia idején. Mint fogalmazott, ők voltak azok, akik a legnagyobb bajban is ott álltak a vártán, segítséget nyújtottak testi és lelki bajok ellen, akikre minden körülmények között lehetett számítani. Miközben ők is éppen úgy, vagy még inkább ki voltak téve a halálos veszélynek. Kitért arra is, hogy bár az ünnepeltek a betegek gyógyítására, az elesettek istápolására tették fel az életüket, ez a hivatásuk, de igenis jár nekik a külön elismerés. Soha nem lehetünk elég hálásak azoknak, akik a bajban mindig vigyáznak ránk.

Frastné Nikl Gyöngyi, a Paksi Gyógyászati Központ ápolási igazgatója vehette át a Pongrácz Sándor-díjat Pakson, a Csengey Dénes Kulturális Központban a Semmelweis-napi ünnepségen Szabó Pétertől, Paks polgármesterétől. A díjat a koronavírus-járvány alatt végzett szakmai tevékenységének elismeréséért kapta, munkájáért az intézményi megelőzésben, a helyi egészségügyi eljárásrendek kidolgozásában, a betegséggel kapcsolatos intézményi szűrések, illetve a gyógyászati központban végrehajtott és végrehajtandó oltási tevékenység előkészítésében, megszervezésében és adminisztrációjában.

Az elismerést, mint ismert, páros évben orvosnak, páratlan évben szakmai munkát segítő egészségügyi dolgozónak ítéli oda a képviselő-testület. Az ünnepi műsort a Tűzvirág Táncegyüttes fellépése zárta Pakson.

A Semmelweis-nap alkalmából köszönetnyilvánító fogadást tartottak a megyeszékhelyen. Szabó Sándor, a szekszárdi Ferropatent Csoport elnök-vezérigazgató és Süli János, a Paks II. projektért felelős miniszter szervezésében a koronavírus elleni harcban nyújtott kiemelkedő teljesítmények előtt tisztelegtek. Szabó Sándor beszédében köszönetet nyilvánított az orvosoknak, ápolóknak, mentősöknek, s minden egészségügyi munkatársnak. A fogadásra meghívottak emlékplakettet kaptak a 2020-2021-es munkájukért, a kórházigazgatók, főorvosok, cégvezetők oklevéllel is gazdagodtak.

Süli János kiemelte, amikor a koronavírus miatt napokat töltött a kórházban, nem volt alkalma külön köszönetet mondani azoknak, akik segítették a felépülésében. Ennek apropóján is még egyszer háláját fejezte ki, azoknak is, akik nem lehettek ott az eseményen. Dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott Semmelweis Ignác munkásságáról és személyéről is megemlékezett beszédében. A köszönetnyilvánítás után poharat emeltek tiszteletére.

Borítóképünk: Szekszárdon Süli János miniszter, valamint Szabó Sándor vezérigazgató és felesége mondott köszönetet az egészségügyi dolgozóknak. Képünkön dr. Németh Csabának, a megyei kórház főigazgatójának gratulálnak