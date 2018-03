Nem lesz már szükség a gázszolgáltató közreműködésére

Új szabályozás lépett életbe február elejétől, hónapok helyett akár néhány nap alatt elvégezhető a gázkészülékek cseréje. Ugyanis már nincs szükség az elosztócég közreműködésére.

Módosultak a gázkészülékek cseréjére vonatkozó szabályok február elsejétől. Időt takaríthatnak meg és felesleges kiadásoktól szabadulhatnak meg a fogyasztók. A legfontosabb változás, hogy már nem szükséges a gázszolgáltató közreműködése a készülékcserék folyamatában, legyen szó akár gáztűzhelyről, kazánról, forróvíztárolóról, vagy konvektorról.

A Könnyű közmű program egyik célja, hogy csökkentsék a felesleges bürokráciát, egyszerűsítsék az ügyintézést. A tapasztalatok alapján gyakran nemcsak a meghibásodott berendezést kellett kicserélni, hanem a gázvezeték felújítására is szükség volt. A korábbi gyakorlat szerint ilyen esetekben a szolgáltató engedélye nélkül nem lehetett ismét beüzemelni a készüléket, erre azonban gyakran heteket kellett várni.

Továbbra is lehetőség van az egyszerűsített gázkészülékcserére, ha a korábbival azonos műszaki paraméterű berendezést üzemelnek be, és az átalakítás nem jár a gázvezeték megbontásával. Ebben az esetben tervezésre sincs szükség, a gázszerelő igazolja a munka szabályszerűségét. Más szabály vonatkozik arra az esetre, ha a gázvezetéket is cserélni kell, vagy átalakítják a hálózatot. Itt már szükség van a tervezőmérnök bevonására is, azonban a kivitelezést követően nem a szolgáltató, hanem a szakember ellenőrzi és igazolja, hogy a terveknek megfelelően készült el a munka.

Kontrollált

A Magyar Mérnöki Kamara is támogatta a szakhatósági közműszolgáltatói eljárások és engedélyezések egyszerűsítését. Ugyanakkor fontosnak tartják, hogy megmaradjon a szakmai kontroll, ezt a tervezőmérnökök biztosítani tudják. Emlékeztettek arra, hogy a tervezői jogosultságot csak megfelelő szakmai gyakorlattal és vizsgával lehet megszerezni, illetve előírás a rendszeres továbbképzés is. Véleményük szerint komoly segítség az építtetőknek a kazáncsere egyszerűsítése. A tervezőnek gyorsabban megvalósulnak a munkái, ugyanakkor az ellenőrzés és a felelő

Könnyű közmű

Idén januártól megszűnt a földgázszolgáltatás területén a műszaki biztonsági felülvizsgálat, helyette az elosztó társaság a tényleges veszélyt jelentő gázszivárgásokat vizsgálja. A megszűnt műszaki biztonsági felülvizsgálat hátrányosan érintette a fogyasztókat. Az új szabályozás szerint az elosztótársaság gázszivárgás-vizsgálatot csak fűtési idényen kívül – április 15. és október 15. között – végezhet, az ellenőrzés időpontját hatvan nappal korábban kell jeleznie, és gázszivárgás esetén nem zárhatja le az egész hálózatot, csak a hibával érintett vezetékrésznél lehet korlátozni a szolgáltatást.sség is rá hárul.