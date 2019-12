Nem lesz temetői és parkolói díjemelés

Egyes kérdésekben kompromisszumos megoldások születtek, más esetekben a többség akarata érvényesült a szekszárdi közgyűlés december 23-án tartott ülésén. Előbbire példa, hogy Gyurkovics Jánost (Fidesz-KDNP) választotta a testület alpolgármesternek, utóbbi pedig tetten érhető a bizottságok összetételében. Mint arról már kedden beszámoltunk, az Éljen Szekszárd Egyesület (ÉSZ) frakciója a bizottságok hatáskörének megerősítését tűzte ki célul, erősen túlsúlyba helyezve saját képviselőit.

Nem volt vita a képviselők díjazásáról, akiknek alapdíja a mindenkori minimálbér. A bizottsági tagságért az alapdíj ötven százaléka jár, a testület vezetéséért száz százalékos kiegészítés. Akkor is egyszeri kiegészítés jár, ha valaki több bizottságnak tagja, vezetője. Nem volt vita abban sem, hogy a megyei könyvtárat Liebhauser János vezesse tovább, s hogy Zaják Rita (ÉSZ) indítványozására a Bor utca és az Árnyas szurdik kereszteződésébe az autós közlekedést segítő tükör kerüljön.

Döntött a testület arról is, hogy a Garay Élménypincét a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. üzemelteti április 26-ig. A pincét pályázati forrás igénybevételével alakította ki az önkormányzat, a fenntartási időszak tavasszal jár le. A vagyonkezelő beszámolót készít az üzemeltetési költségekről és bevételekről, s a közgyűlés ezek ismeretében dönt majd arról, hogy bérbe adja-e a pincét.

A Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője, Bálint Zoltán más napirendi pontban is érintett volt, beszámolt a Hermann Ottó utcában történt gázrobbanást követően megtett intézkedésekről. Így például arról, hogy nyolc önkormányzati lakást adtak át a károsultaknak, akik ezeket addig lakhatják, amíg a sérült épületet helyre nem állítják. Bérleti díjat nem kell fizetniük, csak a rezsit.

A vagyonkezelő üzemelteti a parkolókat is, melyekről a közgyűlés úgy határozott, nem emeli a parkolási díjat. Az ÉSZ egyúttal javaslatot tett arra, hogy akik Szekszárdon fizetnek súlyadót, két órát ingyen parkírozhassanak. A részletek kidolgozásával Bálint Zoltánt bízta meg a közgyűlés.

Más, így a temetői vagy a vásári, piaci árusok és vendéglátók által fizetett díjakon sem változtatott az önkormányzat. Adók emelését sem tervezik, ez derült ki az ülést követő közmeghallgatáson, amelyen egy Remete utcában élő hölgy érdeklődött efelől. A szekszárdiak közül volt, aki egy házra veszélyes fa kivágását indítványozta, más a hulladéktárolókhoz kitett felirattal bizonytalanítaná el az illegális szemetelőket. Szóba került a Mátyás király utcai vasúti átjáró megnyitása, amely várhatóan egy-két éven belül megvalósulhat.

Több kérdés érkezett Bomba Gáborhoz, az ÉSZ frakcióvezetőjéhez. Szabó Balázs, a Szekszárdi Városvédő Mozgalom vezetője azt kívánta megtudni, terveznek-e ingatlaneladásokat. Erre a frakcióvezető válasza nemleges volt. Szabó Balázs reményét fejezte ki, hogy az utóbbi évekre jellemző élénk városi programsorban nem lesz visszaesés, illetve aggodalmát fejezte ki, hogy olyan információk jutottak birtokába, melyek szerint odáig fajulhat az egyet nem értés a kormányoldali és a többségi frakció között, hogy fél éven belül feloszlatja magát a közgyűlés. Bomba Gábor szerint a Fidesz frakcióval folytatott vitáik a fesztiválok szervezését nem akadályozzák. Ács Rezső polgármester szerint pedig a választás lezajlott, így a nemrégiben felállt közgyűlésnek kell működnie.

Megépülhet a légimentő bázis

Egy 2007 óta húzódó ügy végére is pont kerülhet, hiszen ismét felmerült annak lehetősége, hogy megépül a szekszárdi légimentő bázis. 2018-ban a légimentés repüléshez tartozó feladatai a Készenléti Rendőrséghez kerültek. Tavaly októberben a Készenléti Rendőrség munkatársai megkeresték az önkormányzatot, hogy az eredeti helyszínen építenék meg a bázist. Az is kiderült, hogy a létesítési és építési engedélyt 2021. március 27-ig meghosszabbította az illetékes hatóság. Ezeket azonban módosítani kell, mert átalakult a jogszabályi környezet, ráadásul a leszállópálya berepülési szögén is változtatni kell. A város megszünteti azt az eljárást, amellyel az érintett ingatlan visszakerülne az önkormányzathoz, és hozzájárul ahhoz, hogy a terület a Magyar Állam tulajdonában maradjon és a Készenléti Rendőrség vagyonkezelésébe kerüljön.